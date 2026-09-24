Una notte allo stadio di Cosenza per il set di “Gatekeepers – Truffiamo il male dal 1996”, la nuova commedia diretta da Eros Puglielli che in queste settimane sta girando parte delle sue scene in Calabria, nell’area cosentina.

La produzione ha scelto anche lo stadio cittadino come location per una sessione di riprese notturne, inserendo così un altro luogo riconoscibile di Cosenza nel percorso calabrese del film.

Davanti alla macchina da presa ci sono Lillo, Frank Matano, Paolo Calabresi e Asia Argento, affiancati da Massimo De Lorenzo e Salvatore Costa. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Puglielli insieme a Giulia Gianni e Matteo Menduni.

Tra truffe, medium e Apocalisse

“Gatekeepers” gioca sul confine tra commedia e soprannaturale. La storia ruota attorno a Ruggero e Leone, due uomini che truffano i creduloni organizzando finte sedute spiritiche. Quando però coinvolgono una nuova medium, i due finiscono davvero in contatto con qualcosa di inquietante e Leone viene colpito da una maledizione. Da lì, la prospettiva si allarga fino a una minaccia apocalittica.

Una premessa che permette a Puglielli di mescolare elementi horror, comicità e ritmo da commedia popolare, affidandosi a un cast già abituato a muoversi tra cinema e televisione.

Il set calabrese

Le riprese sono partite in Calabria nei primi giorni di settembre e proseguiranno poi a Roma. Cosenza e il suo territorio costituiscono dunque una parte importante della lavorazione.

Per la città è un’altra occasione di entrare direttamente nella produzione cinematografica nazionale, non soltanto come sfondo ma come spazio narrativo e produttivo.

Il film è prodotto da Be Water Film, Solaria Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. La distribuzione nelle sale sarà curata da Vision Distribution.

Tra una scena e l’altra, questa volta è toccato allo stadio di Cosenza trasformarsi per una notte in set cinematografico.