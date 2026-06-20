La decima edizione della guida del Gambero Rosso sulle migliori gelaterie italiane fotografa un settore in forte crescita: 583 indirizzi selezionati. In Calabria 2 gelaterie con Tre Coni: ecco quali sono

La decima edizione della guida dedicata alle migliori gelaterie italiane del Gambero Rosso segna un traguardo significativo. Nata nel 2016 con una selezione iniziale di circa 300 indirizzi, oggi la pubblicazione arriva a 583 insegne selezionate, quasi il doppio rispetto alla prima edizione. In Calabria sono 21 le insegne premiate, con due eccellenze che ottengono Tre Coni.

Un settore in crescita tra qualità e ricerca

Secondo la guida, il mondo del gelato artigianale italiano continua a evolversi rapidamente, andando oltre gli stereotipi tradizionali. Il concetto di “artigianale” non coincide automaticamente con la qualità, mentre assumono sempre più importanza aspetti come tecnica, ricerca, trasparenza e responsabilità nella produzione.

Al centro del lavoro dei maestri gelatieri viene evidenziata anche una maggiore attenzione alla sostenibilità e alla selezione delle materie prime, con un impiego sempre più consapevole di ingredienti agricoli italiani e prodotti internazionali come cacao e caffè.

Un prodotto sempre più inclusivo

Il gelato viene descritto come un alimento trasversale, consumato da tutte le fasce d’età. Proprio questa diffusione ha spinto molti operatori a sviluppare linee produttive più attente alle esigenze alimentari contemporanee.

Tra le principali tendenze si segnalano:

riduzione degli zuccheri

proposte senza lattosio

ricette senza glutine

crescente offerta di gelati vegani.

Un’evoluzione che riflette la trasformazione del settore verso prodotti più accessibili e inclusivi.

Le eccellenze: 77 gelaterie con Tre Coni

La guida segnala 77 gelaterie premiate con il massimo riconoscimento dei “Tre Coni”, simbolo dell’eccellenza assoluta nel settore.

Tra le realtà citate figurano anche per la Calabria Gelato Cesare di Reggio Calabria e La Cremeria Vitaro di Rende.

Oltre 80 nuove insegne entrano nella selezione, a conferma di un comparto dinamico e competitivo.

Il metodo di valutazione

Il sistema di valutazione del Gambero Rosso si basa da anni sull’assegnazione dei “Coni”, fino al massimo riconoscimento dei Tre Coni per le eccellenze.

Il metodo considera non solo il prodotto, ma l’intera esperienza del locale: qualità del gelato, attenzione alle materie prime, servizio e ambiente. Un approccio sviluppato in oltre quarant’anni di attività editoriale e adattato alle diverse categorie gastronomiche analizzate dalla guida.

Le gelateria premiate in Calabria dal Gambero Rosso

Tre Coni

Gelato Cesare – Reggio Calabria

La Cremeria Vitaro – Rende

Due Coni

Amedeo - Catanzaro

Bar Ettore - Locri

Casa Mastroianni Lamezia Terme

Donna Maria - Tropea

Gelateria Enrico - Pizzo

Il Regno del Gelato – Jacurso

Moré - Soverato

Scrivano -Terre d'Altopiano – Spezzano della Sila

Sottozero Pennestrì – Reggio Calabria

Trebottoni – Reggio Calabria

Un Cono

Bar del Tocco - Gerace

Bar Jolli - Stalettì

Costantino - Pasticceria & Gelateria - Palmi

Ercole - Pizzo

Fred. Nati per il gelato – Sellia Marina

Gelato Lab. CaraPina - Diamante

Il Massimo del Gelato - Jacurso

Juve Bar – Belvedere Marittimo

Marrons Glacés - Catanzaro