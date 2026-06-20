Il Settore 5-Gestione Territorio e Ambiente del Comune di Rende comunica che la seconda fase della lotta alle alate, prevista in origine a partire dal 10 giugno, è stata spostata per motivi organizzativi e si svolgerà a partire da martedì 23 giugno fino a venerdì 26 giugno.

Di seguito il calendario degli interventi. Primo Giorno: 23-06-2026 Inizio operazioni alle ore 00:01 Zona Industriale contrada Lecco, Fiume Crati, Isoletta, Via Nobile, via Colombo, Cancello Magdalone, via Ziccarelli, via Dodaro, via Bartoli, via Conty, via Pellegrino, via Marco Polo, Rocchi, Lacone, Dattoli, Vermicelli, Arcavacata centro, zona Unical, Longiani, Macchialonga, Santo Stefano.

Secondo Giorno: 24-06-2026: Inizio operazioni ore 00:01 San Biase, Monticello, Frattini, Cucchiano, Vennarello, Cutura, Mazzarella, Piano Maio, villaggio Europa, via Rossini (case popolari), Piano Monello, Viale dei Giardini, Profeta, Contrada Quattromiglia e zone limitrofi.

Terzo Giorno: 25.06.2026 Inizio operazioni ore 00:01 Rende Centro, Nogiano, Coni Soprani, Coni Sottani, Silvi, Cassani, Malvitani, San Biase, Surdo, Pirelli, Petroni, Canalette, Saporito, Failla, Sant’Agostino, Difesa, Linze, Muscione, Sorbato, Roges, Campagnano, Marchesino, Commenda, Santa Rosa, Santa Chiara. Quarto Giorno: 26.06.2026 Inizio operazioni ore 00:01 Via Verdi; via Cilea; via Mascagni; via Puccini; Residenze Universitarie “Nervoso” via Cimarosa; via Rossini (nuove residenze); via Alessandro Volta; via Galilei; Piazza Santo Sergio; via Galvani; via Leonardo Da Vinci; via Meucci; via Edison; via Marconi.