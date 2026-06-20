Alla 19ª edizione del Premio Moige il nuovo riconoscimento del Gruppo FS per promuovere sicurezza stradale e guida consapevole

La cultura della mobilità entra per la prima volta tra i riconoscimenti legati al Premio Moige “Un anno di zapping e di streaming”. In occasione della diciannovesima edizione dell’iniziativa, Anas, società del Gruppo FS, ha istituito il Premio “Cultura della Mobilità”, pensato per valorizzare programmi, iniziative e realtà impegnate nella diffusione di una guida più sicura, responsabile e consapevole.

Il primo riconoscimento è stato assegnato a “Onda Verde”, il programma di infomobilità di Rai Isoradio, per l’alto valore del servizio pubblico svolto e per il contributo costante alla promozione di una mobilità responsabile e sostenibile.

Il premio ad Onda Verde di Rai Isoradio

“Onda Verde” rappresenta da anni un punto di riferimento per milioni di cittadini, grazie a un servizio informativo continuo e capillare su traffico, viabilità e condizioni della rete stradale e autostradale.

Gli aggiornamenti tempestivi e affidabili offerti dal programma accompagnano quotidianamente gli automobilisti nei loro spostamenti, contribuendo a rendere più consapevole il rapporto tra utenti, infrastrutture e sicurezza stradale.

Il Premio Anas “Cultura della Mobilità” è stato consegnato dall’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme alla direttrice di Rai Isoradio Alessandra Ferraro, durante l’evento ospitato nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

Gemme: «Sicurezza stradale anche attraverso informazione ed educazione»

Per l’amministratore delegato di Anas, il riconoscimento nasce dalla volontà di rafforzare il messaggio sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità individuale alla guida.

«La collaborazione con il Moige rappresenta per Anas un’occasione fondamentale per promuovere i valori della sicurezza stradale e della mobilità responsabile all’interno delle famiglie e della società civile», ha dichiarato Gemme.

Secondo l’Ad di Anas, la sicurezza stradale dipende certamente dalle infrastrutture, ma anche dalla qualità delle informazioni, dall’educazione e dalla consapevolezza di chi guida.

«Con il Premio “Cultura della Mobilità” vogliamo riconoscere e valorizzare chi, con il proprio lavoro, contribuisce a diffondere questi valori e ad accrescere il senso di responsabilità collettiva», ha aggiunto.

«Onda Verde esempio virtuoso di servizio pubblico»

Gemme ha sottolineato il valore del lavoro svolto da Rai Isoradio attraverso “Onda Verde”, indicandolo come esempio positivo di informazione utile alla collettività.

«In questo senso “Onda Verde” di Rai Isoradio rappresenta un esempio virtuoso di servizio pubblico, da anni accompagna milioni di cittadini nei loro spostamenti con informazioni puntuali e affidabili», ha affermato.

Promuovere la cultura della mobilità significa, per Anas, favorire comportamenti responsabili, attenzione verso gli altri utenti della strada e piena consapevolezza del ruolo che ciascuno può avere nella tutela della sicurezza collettiva.

Il Premio Moige e l’Osservatorio Media

Ogni anno il Moige, Movimento Italiano Genitori, attraverso il proprio Osservatorio Media, esamina oltre 300 programmi televisivi e digitali. Il Premio Anas “Cultura della Mobilità” è stato inserito tra gli otto Premi Speciali dell’edizione 2026.

Il riconoscimento sarà rinnovato anche nelle prossime edizioni per valorizzare le realtà impegnate nella diffusione di una consapevolezza sempre più ampia sui temi della sicurezza stradale, attraverso informazione, cultura, educazione e servizio pubblico.