Sarà Santa Maria del Cedro a ospitare l’unica data calabrese del nuovo tour estivo di Geolier, il rapper che nell’ultimo anno ha polverizzato ogni record dell’urban italiano. L’appuntamento è fissato per il 23 agosto 2026 all’Arena dei Cedri, dove è atteso un pubblico vastissimo proveniente da tutta la regione e dalle aree limitrofe della costa tirrenica.

L’evento, organizzato da Dedo Eventi di Alfredo De Luca e Ticket Service Calabria, arriva nel momento di massima ascesa del giovane artista partenopeo. Il suo nuovo album “Tutto è possibile”, uscito da pochi giorni, ha debuttato direttamente alla numero uno sia nella classifica FIMI/Nielsen Italia, sia nelle chart dei formati fisici, conquistando in una sola settimana la certificazione Oro. Parallelamente, Geolier ha realizzato un risultato rarissimo: il monopolio dell’intera Top 10 dei singoli, a conferma di una popolarità trasversale che sfonda anche oltre la scena rap.

Con 91 dischi di platino, 42 dischi d’oro, oltre 1,5 miliardi di stream e quasi 500 milioni di visualizzazioni YouTube, Geolier è oggi uno degli artisti più influenti dello scenario musicale nazionale. Un fenomeno generazionale che ha saputo mantenere un radicamento forte nella propria identità culturale, superando al tempo stesso limiti geografici e linguistici.

Il live di Santa Maria del Cedro si preannuncia come uno degli appuntamenti più rilevanti dell’estate calabrese 2026, non solo dal punto di vista musicale ma anche turistico: l’Arena dei Cedri si prepara a diventare un epicentro di presenze, con un indotto significativo per l’intera Riviera dei Cedri.

Le prevendite saranno disponibili sulle piattaforme ufficiali nelle prossime settimane. L’organizzazione raccomanda di acquistare i biglietti solo dai canali autorizzati.