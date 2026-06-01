Il passaggio del Giro d’Italia nel territorio cosentino lascia anche un riconoscimento istituzionale per il lavoro svolto dal Comune di Cosenza. Il sindaco Franz Caruso ha espresso soddisfazione per la lettera di apprezzamento inviata dal Questore di Cosenza, Antonio Borelli, a conclusione della IV tappa della 109ª edizione del Giro d’Italia, che ha attraversato un lungo tratto della provincia in un clima di festa, partecipazione e sicurezza.

Nella missiva, il Questore ha evidenziato il pacifico svolgimento della manifestazione, sottolineando l’efficacia del piano di sicurezza predisposto e del sistema di controllo attivato grazie alla collaborazione tra le diverse componenti operative del territorio.

Il ringraziamento di Franz Caruso al Questore Borelli

Il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente il Questore per le parole rivolte all’Amministrazione comunale, mettendo in evidenza il lavoro corale che ha consentito la riuscita dell’evento.

«Desidero ringraziare il Questore Antonio Borelli per le parole di stima e di apprezzamento rivolte all’Amministrazione comunale», afferma il sindaco Franz Caruso. «Il successo organizzativo e la perfetta riuscita di un evento internazionale come il Giro d’Italia sono il frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto impegnate istituzioni, forze dell’ordine, strutture tecniche e volontariato. Il merito, dunque, è di tutti noi, a cominciare dalla Prefettura di Cosenza per il costante coordinamento istituzionale e di tutte le Forze dell’Ordine che, con professionalità, spirito di servizio e senso dello Stato, hanno garantito la sicurezza dei cittadini, degli atleti e degli ospiti presenti in città».

Il primo cittadino ha sottolineato come la tappa abbia rappresentato non solo un momento sportivo di rilievo, ma anche una prova organizzativa importante per la città e per l’intero sistema istituzionale coinvolto.

Il ruolo degli uffici comunali e della Polizia Municipale

Caruso ha poi evidenziato il contributo degli uffici comunali nella fase preparatoria dell’evento, segnata da attività tecniche e organizzative necessarie per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

«Il plauso espresso dal Questore rappresenta un importante riconoscimento», sottolinea il primo cittadino, «per il lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Cosenza e dal dirigente Salvatore Modesto, che hanno affrontato con competenza, dedizione e straordinario impegno tutte le attività necessarie per consentire il regolare svolgimento della manifestazione».

Un passaggio specifico è stato riservato anche alla Polizia Municipale, impegnata nella gestione della viabilità e nel supporto alle attività di sicurezza lungo il percorso cittadino.

«Parimenti la nostra Polizia Municipale, plaudita dal Questore, ha dato prova, ancora una volta, di grande efficienza, professionalità e attaccamento alla città, contribuendo in maniera determinante alla gestione della viabilità e alla sicurezza dell’evento. Il loro lavoro, insieme a quello dei volontari, ha onorato Cosenza e ne ha rappresentato al meglio i valori di accoglienza, organizzazione e senso civico».