L’Università della Calabria rafforza il proprio profilo scientifico con l’arrivo di due nuovi studiosi scelti attraverso una procedura riservata a ricercatori di alto livello. Hanno preso servizio i docenti Alessandro Veltri e Alexa Guglielmelli, che hanno individuato nell’ateneo di Arcavacata la sede ideale per sviluppare le proprie attività di ricerca, attratti dalla reputazione internazionale e dalla competenza scientifica del polo calabrese.

Il loro reclutamento è avvenuto tramite chiamata diretta, procedura straordinaria destinata a scienziati di particolare qualificazione, vincitori di prestigiosi programmi di ricerca o stabilmente impegnati all’estero. Veltri assume il ruolo di professore ordinario di Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni, mentre Guglielmelli entra come ricercatrice in Fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali.

L’Unical punta sull’attrazione di studiosi internazionali

L’arrivo dei due docenti si inserisce in una linea istituzionale che negli ultimi anni ha caratterizzato l’azione dell’Università della Calabria: attrarre studiosi dal forte profilo internazionale e creare condizioni favorevoli allo sviluppo della ricerca di frontiera.

Il rinnovato Consiglio di Amministrazione dell’ateneo ha inteso consolidare e rafforzare questo indirizzo, disponendo misure vantaggiose per gli scienziati che sceglieranno il campus di Arcavacata come luogo in cui condurre i propri progetti.

Il piano si rivolge in particolare ai vincitori di programmi di alta qualificazione internazionale, tra cui i progetti finanziati dall’European Research Council, le Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships e il Fondo Italiano per la Scienza. A questi profili l’Unical garantirà la possibilità di chiamata diretta nei propri ruoli, sostenendone i costi attraverso uno specifico fondo di ateneo.

Ricerca di frontiera e meno carico didattico per i vincitori dei programmi

L’investimento dell’Unical non riguarda soltanto il reclutamento. Accanto all’impegno economico, l’ateneo prevede infatti ulteriori strumenti organizzativi per consentire agli studiosi di concentrare energie e competenze sull’attività scientifica.

Per l’intera durata del programma di ricerca, i vincitori potranno richiedere l’esonero totale o parziale dalle attività didattiche, così da dedicarsi con maggiore continuità ai propri studi. Una scelta che punta a rendere il campus più competitivo nel panorama nazionale e internazionale, valorizzando la produzione scientifica e la capacità di attrarre finanziamenti di alto livello.

«L'ingresso in servizio dei colleghi Veltri e Guglielmelli conferma la straordinaria forza attrattiva della nostra ricerca. Per vincere le sfide della competizione globale abbiamo varato un pacchetto di incentivi senza eguali in Italia: i vincitori di prestigiosi programmi internazionali troveranno un Campus pronto ad accoglierli e che offrirà un ambiente perfetto per i loro studi», ha spiegato il rettore Gianluigi Greco.

Greco: «Un investimento strategico sul futuro dell’Ateneo»

Per il rettore, il rafforzamento del corpo docente attraverso profili di alta qualificazione rappresenta una scelta strategica non solo per l’università, ma anche per il territorio.

«Attrarre e sostenere queste eccellenze significa fare un investimento strategico sul futuro dell'Ateneo e del territorio, per generare innovazione e consolidare ulteriormente la nostra leadership scientifica», ha aggiunto Greco.

L’ingresso di Veltri e Guglielmelli viene così presentato come un passaggio significativo nel percorso di crescita dell’ateneo, chiamato a competere su scala globale ma anche a produrre ricadute scientifiche, formative e innovative per la Calabria.

I profili di Alessandro Veltri e Alexa Guglielmelli

Alessandro Veltri è stato Titular Principal, equivalente al ruolo di professore ordinario, presso la Universidad San Francisco de Quito, in Ecuador. I suoi interessi di ricerca includono l’ottica non lineare, i cristalli liquidi, i sistemi casuali, la fotochimica, i metamateriali e la plasmonica ibrida. All’Università della Calabria è stato chiamato come professore ordinario di Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni.

Alexa Guglielmelli è ricercatrice nel settore della fisica applicata alle scienze della vita. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica, è Principal Investigator del progetto “MANTIS”, acronimo di Hyperbolic Metamaterial biosensors with an ANTIfouling coating for highly Sensitive detection in biological fluids, finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza 2022-23. È stata chiamata all’Unical come ricercatrice a tempo indeterminato.