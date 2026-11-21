Come sempre lo sciopero generale è stato ricco di colori e sorrisi. Dalla studentessa costretta a rinunciare all'università ai pensionati che aiutano i figli, il racconto di una piazza tra precarietà, diritti negati e futuro incerto.

Come sempre quando Cosenza scende in piazza, i colori sono tanti. Il rosso, ovviamente, spicca su tutti. Non ha fatto eccezione la giornata di ieri, con il corteo organizzato dalla Cgil, al quale hanno partecipato anche studenti e attivisti. Lo sciopero generale si apre con il serpentone dei manifestanti che attraversa la città tra cartelli e bandiere. Quando la marcia si conclude sotto il palco, la protesta cambia pelle e diventa racconto vivo.

Ad aprire gli interventi è la CGIL: dal palco arrivano i ringraziamenti ai sindaci, a chi ha lasciato le scuole, gli ospedali, i cantieri e i posti di lavoro, ai pensionati che sorreggono il welfare familiare e agli studenti che in venticinque Paesi d’Europa scendono in piazza per lo sciopero internazionale studentesco contro gli 800 miliardi destinati alle armi, chiedono che questi fondi vengano investiti per il diritto allo studio, alla casa e alla ricerca.

Ianni «No alla guerra, la Calabria non chiede elemosine»

Il primo intervento politico è affidato a Massimiliano Ianni, segretario generale CGIL di Cosenza, che prima di entrare nel merito delle ragioni di questa mobilitazione esprime un abbraccio solidale a Ferdinando Gentile, attivista cosentino colpito da provvedimenti cautelari per le mobilitazioni di Torino, un saluto caloroso al sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, e un ringraziamento sincero al segretario nazionale della Fillea CGIL, Antonio Di Franco.

Alla domanda perché scioperare, la risposta è semplice «Scioperiamo perché in certi momenti non farlo significa rassegnarsi - afferma - e perché non accettiamo che si destinino risorse agli armamenti mentre mancano i soldi per curare le persone e far funzionare le scuole, per garantire trasporti efficienti, per sostenere le famiglie e per dare dignità al lavoro».

Forte solidarietà al popolo palestinese («non esistono guerre che possano cancellare il diritto alla vita e all’autodeterminazione») e netta la denuncia su sanità pubblica, istruzione e sicurezza sul lavoro («la vita di una persona vale più di qualsiasi profitto»). Il segretario generale boccia poi l’autonomia differenziata, ricordando come la Calabria non chieda «privilegi, assistenza o elemosina, ma di poter competere alla pari senza essere condannata a perdere i propri giovani», e annuncia il rinvio al 12 dicembre a Cosenza della manifestazione nazionale sul Mezzogiorno. Un passaggio centrale è dedicato proprio ai ragazzi «non vogliamo mettere il cappello sulle loro proteste, ma metterci a loro disposizione».

Giuseppe Cosenza (studente): «Più utile un F-35 di un insegnante»

A raccogliere il testimone è Giuseppe Cosenza, studente universitario e aspirante docente, che punta il dito contro i tagli alle assunzioni nella scuola e gli stipendi tra i più bassi d’Europa. «Provo un certo imbarazzo nel pensare che in questa nostra amata Italia sia più utile un F-35 di un insegnante, un macchinario per un attacco piuttosto che l’edilizia abitativa per studenti e cittadini». Dopo aver criticato il decreto sicurezza («serve solo a rendere più insicuro il Paese, andando a incidere solo sugli effetti e non sui problemi») e l’idea di chi bolla i manifestanti come criminali mentre la Rai oscura le proteste pacifiche, Giuseppe chiude citando la parola «avanti»: «Non ci tireremo indietro di un millimetro davanti a un governo che non ci vuole nemmeno guardare in faccia».

Battista (pensionato): «siamo la colonna portante delle famiglie»

Il microfono passa poi a Lorenzo Giovanni Battista, pensionato, che dà voce alla dignità ferita di chi ha lavorato una vita e oggi fa i conti alla cassa del supermercato tra le trattenute fiscali, le addizionali e un drenaggio fiscale che annulla le rivalutazioni: «ci danno qualcosa con una mano e se la riprendono con tutte e due. Chiedo al governo Meloni: avete mai provato a vivere un mese con una pensione minima di 700-800 euro, pagando affitto, luce, gas, acqua e medicine?». Rivendica poi il ruolo sociale degli anziani: «non siamo un peso, siamo la colonna portante delle nostre famiglie. Sono i nonni che pagano le bollette ai figli precari, che comprano i libri ai nipoti, che accompagnano i bambini a scuola quando gli stipendi non bastano». Chiede rivalutazioni reali, meno tasse sulle pensioni basse e una sanità pubblica che non costringa a scegliere tra curarsi e mangiare, rivolgendosi infine ai giovani: «il futuro è adesso, la dignità non ha età».

Domenico Passarelli (docente): «trasformati un lavoratori poveri»

Dal mondo della scuola arriva la denuncia di Domenico Passarelli, docente di liceo e dirigente di Rifondazione Comunista, che inquadra istituti fatiscenti, carenze di sicurezza, difficoltà nel diritto alla mobilità, organici sottodimensionati, precariato e segreterie al collasso, fino agli accorpamenti definiti «sanguinosi» nella provincia cosentina. «I lavoratori della scuola sono diventati un simbolo vivente dei lavoratori poveri - spiega - perché i salari non tengono più il passo con l’inflazione».

Critica le risposte ideologiche del governo, dal «merito» alle frontiere chiuse, proponendo una scuola pubblica, plurale e democratica e la tassazione dei grandi patrimoni per redistribuire la ricchezza. Sottolinea infine il legame tra le proteste studentesche per la Palestina e i tagli al welfare, indicando nell’alleanza tra studenti e lavoratori «l’unico argine per la salvare la Costituzione repubblicana nata dall’antifascismo».

Una studentessa di 23 anni: «non siamo nati per lavorare e servire».

Il momento più intenso della mattinata, quello che ammutolisce la piazza, arriva con una studentessa universitaria di 23 anni che sceglie l’anonimato: «il mio nome non ha alcuna importanza. Sono una ragazza che ha rinunciato a studiare perché non può pagare l’affitto. Sono una ragazza a cui non può accadere nulla, altrimenti abbassa la media e perde la borsa di studio.».

Nel suo monologo c’è tutto il peso della generazione Z: la salute mentale compromessa, il rifiuto del lavoro sottopagato o chi nonostante tutto ha dovuto accettarlo, il vuoto sull’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, fino alla frustrazione di essere liquidati come «poveri comunisti e inutili». «Pretendiamo i soldi per l’istruzione e non per le armi, trasporti e servizi accessibili, un sistema che si prenda cura della salute mentale e non ci tratti come macchine. Non siamo nati per lavorare e servire: vogliamo vivere liberi e felici».

Di Franco (segretario della Fillea CGIL): «la Calabria chiede servizi e lavoro vero»

A chiudere la mattinata è l’intervento conclusivo del segretario nazionale della Fillea CGIL, Antonio Di Franco, che parla di un Paese che ha perso la memoria del dopoguerra, quando si investiva sulla scuola, casa e welfare, e che oggi con la legge di bilancio rompe il patto intergenerazionale. Di Franco spiega il mancato adeguamento delle pensioni minime, contrapponendovi la proposta di un contributo di solidarietà dell’1% sui redditi oltre 2 milioni di euro netti l’anno (467mila contribuenti) per ricavare 26 miliardi da destinare a sanità pubblica, scuole e borse di studio pagate mensilmente.

Duro l’affondo sulle vertenze calabresi: i treni cancellati tra la Galleria Santo Marco, Cosenza e Sibari, i 200 miliardi di evasione fiscale, oltre i 3 milioni di lavoratori in nero in Italia (certificati dall’Istat) e lo sfruttamento dei giovani («cassiere che restituiscono metà stipendio a fine mese, ragazzi pagati 1.000 euro H24 per subentrare in una concessione dello Stato»).

Di Franco denuncia il cambiamento climatico e sulla siccità in agricoltura, i mille miliardi destinati alle armi, i cantieri fermi della Statale 106, della Galleria Santo Marco e della Salerno-Reggio Calabria, e gli ospedali annunciati quindici anni fa e mai finiti («smettetela di inaugurare posti che non esistono»).

Infine, il capitolo sicurezza sul lavoro - ricordando i 1.200 morti l’anno, i 600 mila feriti, la battaglia per l’approvazione al Senato della legge sul perduto patrocinio sul lavoro e per il riconoscimento delle vittime del governo. Quando anche gli ultimi altoparlanti si spengono e le bandiere si riavvolgono, resta l’immagine di una piazza che ha saputo tenere insieme tutta la sua gente. Perché in fondo la richiesta di Cosenza “è semplice” quanto necessaria: che il futuro non sia un privilegio riservato a pochi, e che in Calabria restare smetta di essere una sfida ma che possa tornare a essere, finalmente, una scelta libera.