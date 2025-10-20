La giovane rock band di San Giovanni in Fiore conquista pubblico e giuria con il brano inedito “A me viene la rabbia” e si afferma tra i talenti più promettenti della scena nazionale

Grande successo per gli IMAMA, giovane band rock italiana, che si è aggiudicata la vittoria nella categoria “Nuove Proposte per l’Europa” al Premio Mia Martini 2025, svoltosi a Scalea dal 13 al 17 ottobre. Un riconoscimento importante, che segna un punto di svolta per il gruppo e ne conferma il talento emergente sulla scena musicale nazionale.

Il debutto con “A me viene la rabbia”

A far brillare gli IMAMA sul palco che da oltre trent’anni celebra la grande musica italiana e le nuove voci del panorama artistico è stato “A me viene la rabbia”, il loro primo brano inedito. Un pezzo intenso, diretto, che mescola sonorità rock contemporanee a testi autentici, capaci di parlare in modo schietto alle nuove generazioni.

Con una performance carica di energia e consapevolezza, i giovanissimi musicisti hanno saputo conquistare pubblico e giuria, distinguendosi per originalità, presenza scenica e potenza espressiva.

“Siamo onorati di aver partecipato al Premio Mia Martini e di aver portato su questo palco il nostro primo brano inedito,” hanno dichiarato gli IMAMA al termine della premiazione.

“Condividere la nostra musica in un contesto così importante è stata un’emozione indescrivibile e un punto di partenza per nuovi progetti e collaborazioni. Il nostro ringraziamento va a quanti hanno creduto in noi e continuano a farlo in ogni modo.”

Un trampolino per il futuro

Il Premio Mia Martini, ideato da Nino Romeo in memoria della grande interprete calabrese, si è affermato negli anni come una delle manifestazioni musicali più prestigiose del panorama italiano. L’obiettivo è chiaro: valorizzare la musica d’autore e scoprire le voci del futuro, offrendo un’opportunità concreta a giovani artisti di talento.

La vittoria degli IMAMA nella sezione “Nuove Proposte per l’Europa” rappresenta quindi un riconoscimento significativo, ma anche un trampolino di lancio per un percorso musicale che si preannuncia promettente e ricco di evoluzioni.

Tra rock, autenticità e impegno

“A me viene la rabbia” non è solo un titolo potente, ma una dichiarazione d’intenti: gli IMAMA portano in scena emozioni vere, con un linguaggio diretto e un sound che attinge al rock più energico e viscerale. Il loro stile è già riconoscibile: crudo, sincero, e con un’identità forte, capace di parlare ai ragazzi di oggi e al tempo stesso di farsi ascoltare da un pubblico più ampio.

La scena musicale guarda a loro

Con questa affermazione, gli IMAMA si collocano tra le realtà più interessanti della nuova scena rock italiana. Giovani ma determinati, sono pronti a portare la loro musica ben oltre i confini regionali, forti di un’identità artistica già definita e di una carica espressiva che promette scintille anche sui palchi più importanti d’Europa.

Il Premio Mia Martini 2025 si chiude dunque con una promessa: quella di una nuova generazione di musicisti capaci di osare, emozionare e rinnovare il linguaggio musicale italiano. E gli IMAMA, con la loro rabbia creativa, sembrano già pronti per raccogliere la sfida.