Il sindaco Stilla e la presidente del Consiglio Bruni denunciano i disagi per anziani, correntisti e cittadini con difficoltà di spostamento

L’ufficio postale di Grimaldi è chiuso temporaneamente per lavori di ristrutturazione e l’Amministrazione comunale chiede a Poste Italiane di attivare una postazione mobile per ridurre i disagi alla popolazione.

A sollevare il caso sono il sindaco Paolo Stilla e la presidente del Consiglio comunale Ramona Bruni, che denunciano le difficoltà vissute soprattutto dagli anziani, dai cittadini con ridotta mobilità e dai correntisti costretti a spostarsi nei Comuni vicini per svolgere le normali operazioni quotidiane.

Stilla: «L’ufficio postale è un presidio fondamentale»

«L’ufficio postale di Grimaldi rappresenta un presidio sociale ed economico fondamentale per la nostra comunità», afferma il sindaco Paolo Stilla. Il primo cittadino richiama servizi essenziali come il pagamento delle pensioni, il ritiro della corrispondenza e la gestione delle operazioni finanziarie quotidiane.

Secondo Stilla, la chiusura temporanea dell’ufficio sta già provocando «gravi disagi alla cittadinanza».

Il problema riguarda in particolare una popolazione composta anche da molti anziani o persone con difficoltà negli spostamenti. «La nostra popolazione presenta un’elevata percentuale di cittadini anziani o con ridotta mobilità, per i quali lo spostamento verso gli uffici postali dei comuni limitrofi risulta estremamente difficoltoso, se non del tutto impossibile», spiega il sindaco.

La richiesta a Poste Italiane

L’Amministrazione comunale aveva già chiesto a Poste Italiane l’attivazione di un ufficio postale mobile, attraverso un container o un camper attrezzato, per tutta la durata dei lavori.

Il Comune si era anche detto disponibile a collaborare per individuare un’area pubblica idonea al posizionamento della struttura. La richiesta, però, non avrebbe avuto finora riscontro positivo.

«Ci auguriamo ci ripensino dopo questo nostro appello pubblico», dichiara Stilla.

Bruni: «Porterò la questione agli organi competenti»

Sulla vicenda interviene anche Ramona Bruni, presidente del Consiglio comunale di Grimaldi, che riferisce di ricevere ogni giorno sollecitazioni dai cittadini.

«Ogni giorno ricevo, riceviamo, continui solleciti dai nostri concittadini e correntisti che lamentano profonde difficoltà logistiche nel dover raggiungere le sedi dei centri limitrofi per lo svolgimento delle normali operazioni quotidiane», afferma Bruni.

La presidente del Consiglio ricorda il ruolo di Grimaldi nel comprensorio del Savuto, definendolo un punto di riferimento storico ed economico per il territorio.