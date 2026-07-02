Nuova interruzione dell'erogazione idrica in programma domani, venerdì 3 luglio, per consentire un intervento urgente di ripristino sulla condotta adduttrice dell'Acquedotto del Merone. A comunicarlo è il Settore Manutenzione ordinaria Reti e Impianti del Comune di Cosenza, che ha annunciato la sospensione del servizio a partire dalle 7.30.

I maggiori disagi interesseranno le utenze di Portapiana e delle aree limitrofe, oltre a quelle direttamente alimentate dalla condotta interessata dai lavori.

Possibili riduzioni di portata potranno verificarsi anche nel centro cittadino, a causa dell'intervento sulla rete. L'Amministrazione comunale informa che la normale erogazione dell'acqua sarà ripristinata al termine delle operazioni di riparazione.