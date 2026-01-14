A partire dall’anno scolastico 2026/27 l’IIS IPSEOA IPSIA Da Vinci amplia in modo significativo la propria offerta formativa aderendo alla filiera 4+2 prevista dal DM 221 del 14 novembre 2025. L’istituto attiverà infatti i diplomi quadriennali per gli indirizzi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Odontotecnico, Ottico, Moda e Manutenzione e Assistenza Tecnica, diventando un punto di riferimento territoriale per la formazione professionale innovativa.

Il nuovo modello consente agli studenti di conseguire in quattro anni un diploma con lo stesso valore legale di quello quinquennale, scegliendo poi se proseguire all’università, entrare direttamente nel mondo del lavoro o specializzarsi ulteriormente attraverso un biennio negli ITS. Una scelta che punta a ridurre i tempi di ingresso nel mercato occupazionale, rafforzando al contempo la qualità delle competenze.

Determinanti le nuove convenzioni siglate con gli ITS “Iridea” e “Tirreno”, con il Centro per l’Impiego di Castrovillari, la Camera di Commercio di Cosenza, il CPIA di Cosenza e numerose aziende del territorio, afferenti e non agli ITS. Un sistema integrato che mette in rete scuola, istituzioni e imprese.

«Con l’attivazione dei diplomi quadriennali e il collegamento diretto con gli ITS, la nostra scuola offre ai ragazzi un percorso più rapido, qualificato e fortemente agganciato al mondo del lavoro», sottolinea la dirigente scolastica Immacolata Cosentino. «Vogliamo che ogni studentessa e ogni studente trovino qui non solo una scuola dinamica, ma un vero progetto di vita e di futuro professionale».

I dati nazionali confermano la solidità del modello: a un anno dal diploma circa l’87% dei diplomati ITS risulta occupato e oltre il 93% lavora in un settore coerente con il percorso di studi. Numeri che rendono la filiera 4+2 una delle risposte più efficaci alla domanda di competenze tecniche avanzate.

L’innovazione si affianca inoltre all’attivazione di nuovi indirizzi di studio presso il Polo Professionale di Castrovillari. Dal 2026/27 l’offerta si arricchirà con Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio, Servizi culturali e dello spettacolo e con il corso Moda serale per studenti lavoratori, pensato per chi desidera conciliare formazione e occupazione.