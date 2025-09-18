La Funzione Pubblica Cgil Calabria si unisce al dolore dei familiari di Franco Critelli, storico compagno e collega. Franco è stato per tutti noi molto più di un collega: una presenza autentica, sempre disponibile, sempre dalla parte di chi aveva bisogno.

Uomo di sinistra, profondamente convinto dei valori di giustizia, solidarietà e dignità del lavoro, ha dedicato la sua vita, anche attraverso l’impegno politico, a chi non aveva voce. Si era recentemente candidato alle elezioni RSU, a sostegno della nostra lista, nonostante fosse a poco tempo della pensione, proprio per il suo spirito di servizio, segno del suo desiderio continuo di lottare per i diritti di tutti, con coraggio e dedizione.

La sua storia personale, segnata dalla perdita prematura della moglie, non lo ha mai allontanato dagli altri. Anzi, ha continuato a dare con generosità, senza mai tirarsi indietro, portando con sé un’umanità profonda e sincera. Ci mancherà enormemente come collega, come compagno di tante battaglie, come amico. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Che la terra ti sia lieve, compagno Critelli!