Il 15 agosto il Riva Restaurant & Lounge Bar propone una giornata tra cucina di pesce, mare e intrattenimento. Protagonista il menù degustazione creato per l’occasione, tra astice, branzino, alici e richiami alla tradizione calabrese

Il Ferragosto è da sempre uno dei momenti più attesi dell’estate italiana: una giornata dedicata alla convivialità, al mare e al piacere di ritrovarsi a tavola. Per il 15 agosto 2026, il Riva Restaurant & Lounge Bar sceglie di interpretare questa tradizione attraverso una giornata che mette insieme cucina contemporanea di pesce, relax e intrattenimento.

Il percorso si apre con una Ceviche di Seppia alla calabrese su Latte di Tigre, una preparazione fresca e intensa che interpreta una tecnica di matrice internazionale attraverso un richiamo alla tradizione locale.

Segue il Fagottino di Alici Croccanti dal cuore Fondente, farcito con Melanzane e Menta su Coulis di Pomodoro. Il pesce azzurro incontra così alcuni degli ingredienti più rappresentativi della cucina mediterranea, in un piatto giocato sul contrasto tra croccantezza, morbidezza e freschezza aromatica.

Il primo porta in tavola uno dei protagonisti più amati della cucina di mare: l’astice. I Mezzi paccheri all’Astice con estratto di Pomodorino Giallo, Cedro e Menta combinano la dolcezza del crostaceo con le note fresche e agrumate del cedro, della menta e del pomodorino giallo.

Per il secondo, il menù propone un Filetto di Branzino con Crustas di pane cunsato e Caciocavallo Filante su Cremoso di Patata e Rapa Rossa. Una preparazione nella quale il pesce incontra sapori fortemente legati alla tradizione regionale, dal pane cunsato al caciocavallo, reinterpretati in una composizione contemporanea.

A chiudere il percorso sarà il Sorbetto al Basilico e Limone, una conclusione fresca e aromatica pensata per il finale del pranzo.

Un menù fisso, disponibile esclusivamente il 15 agosto, che racconta una cucina di pesce contemporanea capace di muoversi tra materia prima, tecnica e memoria gastronomica del territorio.

Accanto alla proposta culinaria, la giornata sarà scandita da un programma di intrattenimento ispirato al mondo dei Pirati dei Caraibi.

Fin dal mattino sarà possibile alternare momenti di relax tra spiaggia privata e piscina affacciata sul mare, mentre una sessione di acqua gym all’aperto accompagnerà l’inizio della giornata. Sarà inoltre allestito un set fotografico tematico per gli ospiti.

Nel corso del pomeriggio, l’atmosfera lascerà spazio alla musica e all’intrattenimento, con una lezione di danza caraibica, seguita dal DJ set e dalla musica dal vivo.

Il passaggio verso il tramonto rappresenterà uno dei momenti centrali della giornata, prima di arrivare al programma serale, con luci, musica, performance e uno spettacolo finale ispirato all’immaginario piratesco.