Vent’anni fa sembrava una scommessa impossibile. Oggi è una delle esperienze più caratteristiche della viticoltura calabrese. Le Cantine Immacolata Pedace festeggiano il ventennale della loro attività a Cava di Melis, nel territorio di Longobucco, nel cuore del Parco nazionale della Sila. Un’avventura cominciata nel 2006, quando coltivare la vite a oltre 1.300 metri di altitudine appariva quasi un’utopia, e diventata nel tempo un esempio di viticoltura eroica sull’altopiano silano.

La storia dell’azienda della famiglia Pedace-De Simone affonda le radici in una presenza familiare che attraversa cinque generazioni. Quello che inizialmente era un campo sperimentale, con vitigni internazionali affiancati a varietà autoctone, si è trasformato in una realtà produttiva che ha contribuito a valorizzare un territorio e a ispirare altri produttori. La cantina custodisce quello che viene presentato come il vigneto più alto d’Europa, a circa 1.300 metri di quota.

«Siamo felicissimi di aver dato il nostro contributo alla Sila, un territorio unico al mondo con paesaggi straordinari», racconta la famiglia. «Siamo legati a questa terra in modo viscerale, viviamo qui le stagioni con impegno e passione. Tutto ciò che facciamo viene fatto esclusivamente con le mani della famiglia, dalla cura dei filari – dove lavoriamo tutti insieme, da Immacolata, Emanuele, Francesca fino alla piccola Anthea – per garantire la massima cura e una qualità senza compromessi».

Vent’anni di vino e il legame con la tradizione silana

Un percorso accompagnato dalla collaborazione con l’enologo calabrese Giuseppe Liotti, con il quale la cantina ha ottenuto premi e riconoscimenti internazionali. In occasione del ventennale, la famiglia ha voluto ricordare anche il contributo e l’ispirazione ricevuti dalla famiglia Librandi, con un pensiero particolare per il compianto professor Nicodemo Librandi.

Il legame con la Sila si ritrova anche nei nomi delle produzioni, ciascuno legato a un elemento della storia e dell’identità dell’altopiano. Chione è il bianco ispirato alla dea della neve; Anthea è il rosato dedicato alla dea dei fiori e alla più piccola della famiglia; Silva richiama l’antico nome romano del territorio, la Silva Bruzia; Likos, infine, è il rosso che celebra il lupo, simbolo della montagna silana.

Lo spumante 1300 e le nuove vigne a quota 1.350 metri

Accanto alle quattro linee storiche, l’azienda porta avanti un lavoro di recupero delle antiche tradizioni di spumantizzazione naturale e ancestrale. Tra i prodotti più caratteristici c’è lo spumante «1300», battezzato in omaggio all’altitudine del vigneto e realizzato recuperando un metodo artigianale di produzione.

La sfida della famiglia Pedace-De Simone, però, punta ancora più in alto. Grazie alla collaborazione con Pino Belcastro, Immacolata Pedace ed Emanuele J. De Simone hanno esteso la propria esperienza vitivinicola fino a raggiungere quasi 1.350 metri di altitudine nel territorio di San Giovanni in Fiore.

La produzione comprende anche confetture d’uva e mosto cotto, recuperando una tradizione locale tramandata di generazione in generazione. Un modo per affiancare al vino la riscoperta di sapori e lavorazioni che raccontano la cultura gastronomica della Sila.

Ospitalità ed ecoturismo nel cuore della Sila

Le Cantine Immacolata Pedace non si limitano alla produzione vinicola. L’azienda ha sviluppato anche un’offerta di ospitalità sostenibile ed ecoturismo, con spazi dedicati al relax, aree per camper e roulotte, possibilità di soggiornare in tenda e camere pensate per accogliere gli ospiti in un contesto naturale.

L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva nell’ambiente silano, valorizzando la qualità dell’aria e il paesaggio del Parco nazionale. Un progetto che punta a trasformare la cantina in un luogo di incontro tra vino, natura e turismo.

«Siamo felici di essere stati d’esempio per molti in questi vent’anni», conclude la famiglia, «e speriamo che tanti altri produttori e giovani possano prendere spunto dalla nostra storia, unendosi a noi per far crescere e valorizzare sempre di più la nostra amata Sila. Forza e continuiamo così, sempre con la Sila nel cuore».

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