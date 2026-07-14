Domani a Palazzo dei Bruzi il confronto con le associazioni di categoria. Il programma rientra nel Masterplan "Cosenza Attrattiva" e punta a sostenere imprese, tradizioni produttive ed eccellenze del territorio

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Sarà presentato domani, mercoledì 15 luglio alle ore 11, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, "Cosenza Crea", il nuovo programma operativo con cui l'Amministrazione comunale intende promuovere lo sviluppo, la valorizzazione e il rilancio dell'artigianato cittadino.

A illustrare l'iniziativa saranno il sindaco Franz Caruso e l'assessore alle Attività produttive, Economiche e al Turismo Sarino Branda, nel corso di un incontro al quale parteciperanno le associazioni di categoria.

Il progetto si inserisce nel Masterplan "Cosenza Attrattiva" e rappresenta uno degli strumenti strategici attraverso cui il Comune punta a sostenere il comparto artigianale, favorendo la crescita delle imprese locali, la tutela delle tradizioni manifatturiere e la promozione delle produzioni d'eccellenza del territorio.

L'appuntamento sarà anche un momento di confronto con le organizzazioni di categoria, chiamate a condividere proposte, obiettivi e linee operative per la concreta attuazione del programma, con l'obiettivo di costruire un percorso partecipato a sostegno di uno dei settori considerati più rappresentativi dell'economia cittadina.