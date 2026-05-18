L’ultima perturbazione (moderata) in Italia, prima che l’alta pressione faccia piazza pulita di nubi e piogge sull’Europa centro-occidentale, portando un anticipo d’estate anche sulla nostra Penisola.

Martedì 19 maggio i fenomeni maggiori si sposteranno al centro e al sud, anche se si tratterà di precipitazioni abbastanza isolate ed arroccate in prevalenza nelle aree interne e montuose.

Per la giornata di domani, martedì, ci sarà ancora maltempo su alcune zona del Centro-Sud. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di quattro regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’allerta gialla è estesa a tutte le aree della regione. Il messaggio di allertamento della Protezione civile regionale segnala che «sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti» oltre a «fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».