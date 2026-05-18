La Pallavolo Milani torna in Serie B dopo ventitré anni e lo fa nel modo più bello: davanti a un PalaPirossigeno sold out, colorato di gialloblù e trascinato da un entusiasmo diventato presto festa collettiva. La New Tech Pallavolo Milani Rende batte la Diper Jolly Cinquefrondi in gara 2 della finale playoff, chiude la serie e conquista una promozione che mancava da troppo tempo nell’hinterland cosentino.

Il successo per 3-1 contro una formazione forte, ostica e ben attrezzata consegna alla società del presidente Attilio Gagliardi un risultato storico, frutto di anni di lavoro, programmazione e passione. Una vittoria costruita dalla dirigenza guidata dal direttore sportivo Manuel Pedicone, dallo staff tecnico e da un gruppo che, nei momenti decisivi della stagione, ha saputo ribaltare pronostici e gerarchie.

Pallavolo Milani, il ritorno in Serie B dopo 23 anni

La promozione della New Tech Pallavolo Milani Rende non è soltanto il risultato di una finale vinta. È la sintesi di un percorso lungo, iniziato con ambizione e completato con coraggio. A inizio stagione l’arrivo di John Serpa, chiamato a raccogliere l’eredità di Luigi Aloe, ha dato nuove energie a un gruppo giovane, affamato e capace di crescere partita dopo partita.

Serpa ha saputo dare identità, fiducia e motivazioni a 17 ragazzi che non si sono risparmiati in palestra e in campo. Il talento ha fatto la sua parte, ma a fare la differenza sono stati soprattutto fame, sacrificio e capacità di restare uniti anche nei passaggi più complicati.

La Milani ha saputo sorprendere, stravolgendo i pronostici sia in Coppa Calabria sia nei playoff. Se la classifica della regular season sembrava indicare Cinquefrondi come favorita, forte del secondo posto rispetto al quarto dei rendesi, la squadra gialloblù ha trasformato proprio quella posizione di apparente svantaggio nella sua arma migliore: giocare con la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere.

Primo set da battaglia, poi la rimonta gialloblù

Mister Serpa sceglie di partire con Pisani opposto, Totera in regia, Marasco e Persico in banda, Elia e Ruggiero al centro, con i liberi Pisano e Tarasco pronti ad alternarsi.

L’avvio è complicato. Cinquefrondi entra bene in partita e prende subito margine, arrivando fino al 6-11. La Milani, però, resta dentro il set con pazienza e carattere. Punto dopo punto, i gialloblù ricuciono lo svantaggio e riportano la gara sui binari dell’equilibrio.

Nel finale la tensione sale. Sul 24-23 è il muro di Pisani a mettere la freccia per la New Tech. La Diper annulla un set point, ma un errore sottorete consegna alla Milani il 27-25 e il primo parziale. È il momento che accende definitivamente il PalaPirossigeno.

Secondo set dominato dalla New Tech

Nel secondo set la squadra di Serpa prende il controllo della partita. Pisani e compagni alzano il ritmo, trovano continuità in attacco e limitano le soluzioni di Cinquefrondi. La Milani scappa presto, costruendo un vantaggio importante fino al 18-10.

La Diper prova a restare aggrappata alla gara, ma la New Tech non concede varchi. Uno spettacolare recupero di piede di Persico esalta il pubblico e anticipa il punto finale firmato da Pisani, che chiude il parziale sul 25-17.

A quel punto la Serie B è a un solo set di distanza. Ma una finale non regala nulla, e Cinquefrondi dimostra di avere ancora energie e orgoglio.

Cinquefrondi reagisce nel terzo parziale

Il terzo set è il più combattuto della serata. La Milani parte forte con uno sprint iniziale sul 3-0, ma la Diper Jolly non crolla. Gli uomini di Albanese rientrano, aumentano la pressione e costringono i padroni di casa a una lunga lotta punto a punto.

Nel finale si va ai vantaggi. La potenza di Marasco tiene viva la Milani, ma Cinquefrondi annulla un match point ai gialloblù e, dopo due set point non sfruttati, trova l’allungo decisivo sul 27-29. La Diper accorcia le distanze e porta la gara al quarto set.

Il PalaPirossigeno trattiene il fiato, ma la sensazione è che la Milani abbia ancora il controllo emotivo della serata.

Il quarto set della promozione

Il quarto parziale segue la falsariga del secondo. Cinquefrondi mette il naso avanti per l’ultima volta sul 4-5, poi la New Tech riprende in mano la partita. I colpi di Persico, Marasco e Pisani scavano il solco, mentre la difesa gialloblù regge nei momenti chiave.

La Milani allunga oltre le cinque lunghezze e costringe la Diper a inseguire senza più riuscire a riaprire davvero il set. Nel finale, un doppio Marasco porta i rendesi al match point. Poi ci pensa Pisani a firmare il 25-17 che chiude gara, serie e stagione.

Il PalaPirossigeno esplode. Dopo quasi due ore e mezzo di gioco, la New Tech Pallavolo Milani Rende può festeggiare il ritorno in Serie B.