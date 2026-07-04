In tanti hanno partecipato all'iniziativa benefica nata per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie. Un gesto simbolico per portare fuori dagli ospedali un messaggio di vicinanza, inclusione e speranza

In pigiama e con le scarpe da ginnastica ai piedi, centinaia di persone hanno preso parte anche quest'anno alla "Corsa in Pigiama", l'iniziativa solidale promossa dall'Associazione Gianmarco De Maria che, attraverso un gesto semplice ma carico di significato, rinnova il proprio sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

L'associazione, fondata per custodire e portare avanti l'eredità di Gianmarco De Maria, è da anni impegnata nell'assistenza ai piccoli pazienti durante il percorso di cura e nella promozione di iniziative di sensibilizzazione sulle patologie pediatriche. La manifestazione rappresenta uno dei momenti più significativi di questo impegno: oltre alla raccolta fondi destinata ai progetti dell'associazione, mira infatti a diffondere una cultura della solidarietà e della vicinanza nei confronti di chi affronta la malattia.

La corsa in pigiama La corsa in pigiama La corsa in pigiama La corsa in pigiama La corsa in pigiama

Il pigiama, indossato da tutti i partecipanti, non è soltanto il simbolo dell'evento. È il richiamo alle lunghe giornate trascorse in ospedale dai bambini ricoverati, alle notti passate tra reparti e terapie, ma anche un modo per dire loro che la comunità è al loro fianco. Un messaggio di condivisione che, ancora una volta, ha trasformato una corsa non competitiva in un momento di partecipazione collettiva, capace di unire sport, solidarietà e impegno sociale.