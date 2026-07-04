Presentato il calendario degli eventi promosso dal Comune. Sport, teatro, cultura, tradizioni e musica accompagneranno l'estate nel centro arbëresh, con appuntamenti dedicati a residenti e turisti

Sport, teatro, tradizioni, arte urbana e grandi concerti. Santa Sofia d'Epiro si prepara a vivere un'estate ricca di appuntamenti con un calendario che punta a coinvolgere tutte le fasce d'età e a rafforzare l'attrattività turistica del borgo arbëresh.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Atanasio Sisca ha ufficializzato il programma estivo, confermando gli appuntamenti già annunciati nelle scorse settimane e arricchendolo con nuove iniziative che accompagneranno residenti e visitatori per tutta la stagione.

Il calendario prenderà il via con i tornei di beach volley e proseguirà con spettacoli teatrali, eventi culturali e manifestazioni dedicate alla comunità.

Tra gli appuntamenti più attesi figura Ylberi, il festival dedicato all'arte urbana, alla memoria e all'identità arbëresh, giunto quest'anno alla quinta edizione. In programma dal 27 luglio al 1° agosto, il progetto coinvolgerà artisti provenienti da diverse parti del mondo e la stessa comunità locale in un percorso partecipativo che negli anni è diventato uno degli eventi simbolo dell'estate sofiota.

Il 2 agosto spazio invece alla Festa del Contadino, manifestazione tra le più sentite del territorio, dedicata alla valorizzazione delle produzioni agricole e delle eccellenze enogastronomiche locali. L'iniziativa rappresenta un'occasione per promuovere le tradizioni rurali e i prodotti a chilometro zero, confermando Santa Sofia d'Epiro come punto di riferimento per la cultura del cibo e della qualità.

Nel mese di agosto il programma proseguirà con tornei sportivi, spettacoli di danza e appuntamenti musicali che animeranno il centro storico.

A catalizzare l'attenzione saranno soprattutto i concerti della Bandabardò, in programma il 9 agosto, e di Piotta, atteso il 13 agosto. Due eventi che rappresentano i principali richiami musicali del cartellone e che si inseriscono in un programma pensato per coniugare intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio.

Con un'offerta che spazia dalla musica allo sport, passando per arte, teatro e tradizioni popolari, il Comune punta a consolidare il ruolo di Santa Sofia d'Epiro tra le destinazioni più dinamiche dell'estate in provincia di Cosenza, facendo leva sull'identità arbëresh e sull'accoglienza della comunità locale.