Nell’accogliere Roberto Occhiuto all’ultimo piano della sede del rettorato, il Magnifico Gianluigi Greco si è preoccupato di offrire al neo confermato presidente della Regione, un dono tutt’altro che banale e che tenesse conto anche della formazione accademica del governatore, laureatosi proprio all’Università della Calabria: una riproduzione dell’elaborato originale del progetto del ponte dell’ateneo di Arcavacata, realizzato dall’architetto Vittorio Gregotti, simbolo identitario del campus di Rende. È iniziato così l’incontro operativo tra i due rappresentanti istituzionali, programmato con l’obiettivo di promuovere una cooperazione sempre più orientata dalla prospettiva di sviluppare progettualità congiunte e a largo spettro, su diversi ambiti disciplinari, dalla ricerca, all’innovazione, all’alta formazione.

Piena sintonia istituzionale

Il colloquio si è svolto in un clima di grande cordialità e di piena sintonia ed ha segnato l’avvio di una nuova fase di collaborazione attiva e costruttiva. Particolare attenzione – si legge in un comunicato diffuso dall’Unical - è stata dedicata alle politiche per il diritto allo studio, alla valorizzazione dei talenti, al sostegno dei giovani ricercatori e alla promozione della mobilità internazionale. Sia il rettore Greco che il presidente Occhiuto, accomunati da una visione dinamica e orientata al futuro, hanno sottolineato l’importanza di un confronto generativo sui temi strategici per la Calabria, con l’intento di valorizzare le giovani generazioni e di creare nuove opportunità di sviluppo culturale, scientifico ed economico. Greco, in particolare, ha ribadito la necessità di saper coltivare un rapporto leale e strutturato con la Regione, in cui l’Università possa interpretare un ruolo proattivo e propositivo, capace di stimolare iniziative di valore e percorsi volti a incidere concretamente sulla crescita del territorio. Occhiuto ha espresso apprezzamento per il dialogo avviato, riconoscendo nell’ateneo un interlocutore strategico per la programmazione regionale e confermando l’impegno ad allargare il ventaglio delle collaborazioni istituzionali e a proseguire con convinzione i progetti già in corso, tra cui quello relativo al corso di laurea in medicina, ritenuto di rilevanza primaria per l’intero sistema regionale.