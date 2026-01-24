L’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano tiene alta l’attenzione sul tema della Pace. Dopo l’adesione alla manifestazione a difesa del diritto internazionale dello scorso 8 gennaio ed il concerto per una pace “disarmata e disarmante” del 18 gennaio, che ha riempito il teatro Rendano e ha consentito di raccogliere 6000 € a favore delle vittime del conflitto in Sudan, e in attesa della Marcia della Pace dell’Azione Cattolica del 31 gennaio e della venuta del Cardinale Pizzaballa in occasione della Festa del Pilerio, giovedì 29 gennaio alle ore 19:00 presso la parrocchia di Sant’Aniello in via Panebianco a Cosenza si terrà il seminario “Guerra e Ambiente: un conflitto senza Confini” dedicato al tema degli effetti della guerra sulla salute e sull’ambiente.

L’incontro, organizzato dalla parrocchia in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Pastorale dei Problemi Sociali e del Lavoro, sarà introdotto dal prof. Alfonso Senatore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Unical, e vedrà gli interventi del consigliere regionale dott. Ferdinando Laghi, nella sua veste di membro ed ex Presidente dell’Associazione Internazionale Medici per l’Ambiente - (ISDE), e di Giorgio Berardi, consigliere nazionale e coordinatore regionale della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU).

Anche se può risultare difficile parlare di danni ambientali a fronte dell’immensa sofferenza umana causata dalle guerre e dai conflitti, è tuttavia necessario farlo perché anche tali danni minacciano la vita e la salute delle persone, distruggendo i servizi ecosistemici da cui dipendono le comunità. L’incontro si pone l’obiettivo di sensibilizzare su questo aspetto, evidenziando l’illogicità e gli effetti nefasti delle guerre, anche molto tempo dopo che esse sono formalmente terminate.