IT-alert Montalto Uffugo entra in fase di prova con un nuovo test programmato per mercoledì 15 aprile alle ore 10:30 nello stabilimento Gargano Gas, in provincia di Cosenza. L’iniziativa riguarda il sistema nazionale di allarme pubblico ed è finalizzata alla simulazione di uno scenario di incidente industriale rilevante.

L’attività rientra nel percorso di sperimentazione avviato nel febbraio 2024 per rafforzare l’efficacia del sistema e migliorare la capacità di risposta degli impianti soggetti alla direttiva Seveso. In questo caso, la prova interesserà l’area attorno al sito industriale di Montalto Uffugo e coinvolgerà direttamente i cittadini presenti nella zona indicata.

Il test IT-alert alla Gargano Gas di Montalto Uffugo

La simulazione prevista mercoledì mattina servirà a verificare il funzionamento del sistema in caso di emergenza connessa al rischio industriale. Il test sarà effettuato presso la Gargano Gas di Montalto Uffugo e rappresenta uno dei passaggi inseriti nel programma di sperimentazione del sistema IT-alert in Calabria.

L’obiettivo è duplice: da un lato affinare l’efficienza della tecnologia di allarme pubblico, dall’altro consentire a un numero sempre più ampio di stabilimenti industriali soggetti alla normativa Seveso di misurare la propria capacità di reazione in scenari che potrebbero richiedere l’attivazione di un messaggio urgente alla popolazione.

Chi riceverà la notifica del sistema di allarme pubblico

Per questo scenario di prova, il messaggio sarà recapitato ai cittadini che si troveranno entro un raggio di 3 chilometri dallo stabilimento interessato. La notifica arriverà quindi sui dispositivi mobili presenti nell’area coinvolta al momento della simulazione.

Si tratta di un passaggio importante anche sul piano informativo, perché consente alla popolazione di familiarizzare con uno strumento che, in caso di reale pericolo, ha la funzione di diffondere in modo rapido e capillare indicazioni essenziali per la sicurezza pubblica. Il test non segnala una situazione di emergenza reale, ma una prova programmata e annunciata.

Il messaggio che riceveranno i cittadini

Nel corso del test, i telefoni cellulari presenti nella zona individuata riceveranno la seguente notifica:

«TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST».