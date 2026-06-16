A Cosenza una serata tra cultura, raccolta fondi e riconoscimenti, con le opere di Antonio Affidato e il premio a Sergio Mazzei

Una serata dedicata alla solidarietà, alla cultura e all’arte ha riunito a Cosenza numerosi ospiti, autorità istituzionali e rappresentanti del mondo associativo. L’iniziativa, promossa dal Kiwanis Club Città degli Enotri di Cosenza, ha confermato la capacità del sodalizio di costruire momenti di incontro capaci di unire eleganza, impegno sociale e attenzione verso le nuove generazioni.

L’evento ha avuto come obiettivo principale la raccolta fondi destinata ai bambini, nel segno dei valori fondanti del Kiwanis: servizio, amicizia, sostegno ai più fragili e promozione della cultura come strumento di crescita civile.

Le autorità Kiwanis a Cosenza

L’edizione si è distinta per la presenza delle più alte cariche del Kiwanis. Alla serata hanno partecipato il presidente europeo Elio Garozzo, il segretario europeo Francesco Garaffa e il trustee incoming del Kiwanis Fund Children, Salvatore Chianello.

«Abbiamo il piacere di avere con noi tutte le grandi autorità che ci supportano e che sono venute per incoraggiarci e aiutarci in questa importante impresa di raccolta fondi destinata ai bambini», ha sottolineato Delly Fabiano, presidente del Club Kiwanis Città degli Enotri.

Tra le autorità istituzionali presenti anche il senatore Ernesto Rapani e l’onorevole Giuseppe Graziano, insieme a sindaci, assessori e consiglieri comunali provenienti da diverse realtà del territorio.

Cultura, musica e tradizione

Ad accogliere i partecipanti è stato lo spettacolo degli sbandieratori di Bisignano, che ha riportato in vita atmosfere storiche di grande suggestione. La serata è stata arricchita anche da raffinati intermezzi musicali, pensati per accompagnare il pubblico dentro un percorso fatto di arte, memoria e condivisione.

L’iniziativa ha così valorizzato il legame tra tradizione e impegno sociale, trasformando l’appuntamento in un momento di partecipazione collettiva e di attenzione verso chi vive condizioni di maggiore fragilità.

Il premio Calabresi di Talento a Sergio Mazzei

Tra i momenti più significativi della serata c’è stato il conferimento del premio “Calabresi di Talento” al giornalista Sergio Mazzei.

Il riconoscimento è stato assegnato per il suo percorso professionale e per il contributo offerto nel campo della comunicazione istituzionale, valorizzando una figura che ha saputo rappresentare competenza, impegno e radicamento nel territorio.

Le opere di Antonio Affidato

Grande interesse ha suscitato anche l’esposizione delle opere del maestro orafo e scultore Antonio Affidato, che ha presentato alcune delle più recenti commissioni realizzate per la Segreteria di Stato Vaticana.

«Tra queste vi sono diversi bassorilievi che Papa Francesco donava ai capi di Stato e di Governo di tutto il mondo e commissioni che proseguono ancora oggi con Papa Leone XIV. Si tratta di opere che trasmettono messaggi universali legati al dialogo tra le generazioni, alla cura del creato e ai valori della spiritualità cristiana», ha spiegato l’artista.

Tra le opere esposte figuravano anche rappresentazioni della Mater Ecclesiae e della Salus Populi Romani, simboli particolarmente significativi della tradizione religiosa e artistica.

Una serata nel segno del servizio

L’evento promosso dal Kiwanis Club Città degli Enotri di Cosenza si è confermato un’importante occasione di incontro e solidarietà. Arte, cultura e impegno sociale si sono intrecciati in una serata pensata per sostenere i bambini e per ribadire il valore del servizio verso la comunità.