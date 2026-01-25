Miriam Bruno, 12 anni, originaria di Montalto Uffugo, accede alla finale di The Voice Kids grazie al Super Pass assegnato da Nek dopo la sua interpretazione del brano “Bring Me to Life” degli Evanescence, trasmessa su Rai 1. La performance, intensa e tecnicamente matura, ha impressionato pubblico e coach, confermando il talento precoce della giovane cantante.

Miriam studia canto presso l’Associazione Musicale “Cantica”, diretta da Vittorio Covello e Donatella Gardi, ed è seguita dalla vocal coach Francesca Olìa, che cura il suo percorso formativo. La stessa Olìa sottolinea come il risultato ottenuto sia il frutto di un lavoro costante: un cammino, afferma, costruito su impegno, disciplina e reale passione per la musica.

Anche Covello e Gardi evidenziano come il talento di Miriam incarni pienamente la missione della scuola: accompagnare giovani artisti in un processo di crescita rispettoso dei tempi individuali e orientato a un’evoluzione autentica.

Non è la prima volta che Cantica approda a The Voice Kids: già due anni fa due allieve avevano partecipato al format, segnale di un percorso didattico solido e continuativo. L’accesso di Miriam alla finale rappresenta un motivo di orgoglio per Montalto Uffugo e per l’intero territorio cosentino e calabrese, che sta seguendo con forte partecipazione il suo percorso nel programma.

Fondata nel 2008, l’Associazione Musicale Cantica opera in tutta la Calabria e ha sede a Settimo di Montalto Uffugo. È convenzionata con il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia ed è sede certificata Trinity College of London. Negli anni ha promosso numerosi seminari di alta formazione con figure di rilievo del panorama musicale, tra cui Luca Jurman, Giuseppe Anastasi, Marco Rinalduzzi e Marcello Balestra. Dal 2014 ospita inoltre un laboratorio di alto perfezionamento guidato da Grazia Di Michele.

La scuola vanta numerosi allievi vincitori di concorsi nazionali e, da due anni, una partnership con il produttore discografico e talent scout Matteo Tateo.

Francesca Olìa, vocal coach di Miriam, è docente presso Cantica dal 2021. Prima laureata del corso di Canto Pop/Rock del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, con Lode e Menzione, ha collaborato come voce solista con diverse formazioni musicali del territorio, tra cui l’Unical Jazz Big Band e l’Orchestra Sinfonica Brutia. A gennaio 2025 ha aperto il Concerto di Capodanno di Achille Lauro in Piazza dei Bruzi con il suo primo inedito “Vai”. Attualmente è iscritta al Biennio di Canto Jazz presso lo stesso conservatorio.