Durante questi ultimi giorni un richiamo di aria molto mite causata dal passaggio del ciclone Charles sulle regioni del nord ha apportato temperature ben oltre le medie del periodo e con qualche debole piovasco lungo le aree Tirreniche della regione. Fino ad oggi però la stagione autunnale non è ancora decollata: le piogge che si registrano sono scarse ad eccezione della giornata molto piovosa a metà ottobre che ha causato diversi danni sulle aree Joniche del Catanzarese e del Reggino.

Qualcosa però potrebbe muoversi durante la settimana entrante: il cambio di circolazione favorirà l’arrivo di correnti occidentali con possibili perturbazioni, di entità comunque non molto intense, che interesseranno soprattutto le aree Tirreniche del Cosentino, Lametino e tra Vibonese e Reggino con piogge sparse a più riprese ma alternate a schiarite.

Le precipitazioni potranno sconfinare fin verso el aree interne, mentre resteranno a secco o comunque in ombra pluviometrica i settori jonici ad eccezione del Catanzarese dove non sono da escludere locali piovaschi.

Molto presente sarà invece il vento: per quasi tutta la settimana prossima infatti forti venti da ovest interesseranno l’intera Regione con raffiche che localmente risulteranno intense sulle aree Tirreniche e sui settori Jonico soggetti ai venti di caduta come il cosentino, Reggino e Catanzarese con raffiche che potranno raggiungere anche i 100 km/h.