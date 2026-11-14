Nello scontro tra una Jaguar e una Opel Mokka sono morti tre donne e un uomo di circa 50 anni. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture per il rischio di incendio

Tre donne e un uomo di circa 50 anni hanno perso la vita nello scontro tra due auto avvenuto sabato 14 novembre sulla statale 107 Silana Crotonese, nei pressi della galleria di San Fili. Il bilancio, inizialmente di tre vittime, è salito a quattro. Una donna di 45 anni è ricoverata in rianimazione all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni sono gravissime.

Secondo le ultime informazioni, le tre donne decedute viaggiavano sulla Jaguar e almeno due di loro avevano più di 80 anni. L’altra auto coinvolta è una Opel Mokka. La dinamica dello scontro è ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco. Oltre a prestare soccorso, i vigili del fuoco hanno lavorato alla messa in sicurezza delle vetture per il rischio che prendessero fuoco.

Il tratto della statale è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. La circolazione da Cosenza verso Paola è stata deviata lungo la strada del vecchio valico della Crocetta.