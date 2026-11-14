Finisce in parità, con un 1-1 intenso e ricco di spunti, lo scontro d’alta quota che ha aperto la decima giornata del campionato di Promozione A tra Bisignano e Rocca di Neto. Un pareggio dal sapore di playoff che permette ai padroni di casa di allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi e di restare agganciati alle zone nobili della classifica, nonostante una gara giocata in salita per gran parte del tempo.

Il match si era messo subito sui binari giusti per i bisignanesi, bravi a sbloccare il risultato con Prete. L'espulsione subita, che ha costretto i locali a giocare in dieci uomini per oltre cinquantacinque minuti, ha però complicato i piani, favorendo il ritorno del Rocca di Neto nella ripresa, capace di riequilibrare i conti grazie al sigillo del bomber Gaspar.

Le parole di Guido

Nonostante la prova di grande sacrificio, al triplice fischio nelle parole dell'allenatore del Bisignano, mister Guido, prevale un pizzico di amarezza per l'occasione sfumata, bilanciata però dalla crescente consapevolezza nei mezzi della propria squadra: «Sicuramente ci stiamo convincendo, partita dopo partita, che possiamo stare lassù e abbiamo le carte in regola per farlo» ha esordito il tecnico analizzando il momento positivo del gruppo. «Ogni gara nasconde delle insidie, ma quanto a questo match siamo rammaricati perché avremmo potuto raccogliere di più, soprattutto se consideriamo che abbiamo giocato con un uomo in meno per oltre 55 minuti».

Un pareggio che dunque lascia qualche rimpianto per come si era incanalata la sfida, ma che certifica la solidità di una squadra capace di reggere l'urto contro una diretta concorrente anche in inferiorità numerica. «Nonostante ciò, abbiamo comunque dimostrato di potercela giocare con tutti. Ora guardiamo avanti» ha concluso Guido, proiettando già l'ambiente verso i prossimi impegni di campionato.