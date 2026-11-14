Due auto si sono scontrate sabato 14 novembre sulla statale 107 Silana Crotonese, nei pressi della galleria di San Fili. Secondo le prime informazioni, ancora in attesa di conferma ufficiale, il bilancio sarebbe di quattro morti e due feriti in condizioni gravissime. I due feriti sarebbero stati trasportati all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Nello scontro sono rimaste coinvolte una Jaguar e una Opel Mokka.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso atterrato nel campetto sportivo del posto, il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, arrivati con quattro mezzi. La dinamica dello scontro non è ancora nota. Le forze dell’ordine hanno informato della strage avvenuta a San Fili, il pubblico ministero di turno Donatella Donato.

Il tratto della statale è stato chiuso al traffico. Secondo le prime indicazioni sulla viabilità, per chi viaggia da Cosenza verso Paola il percorso alternativo passa per il vecchio valico della Crocetta.