A partire da oggi 8 febbraio proseguono le modifiche alla circolazione ferroviaria in Calabria per consentire interventi programmati di ammodernamento della rete tra Vibo Pizzo e Mileto. Alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria – Venezia e Sibari-Bolzano sono interessati da modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempi di viaggio.

Coinvolti anche alcuni treni Intercity delle linee Reggio Calabria-Roma/Milano e Sicilia-Roma, oltre agli Intercity Notte Sicilia-Roma/Milano, per i quali sono previste variazioni di orario – anche con partenze anticipate – e/o modifiche delle fermate, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza.

Sulla linea tirrenica, i treni del Regionale di Trenitalia registreranno modifiche d’orario, anticipi di partenza e limitazioni di percorso nella tratta Reggio Calabria-Lamezia Terme-Paola-Cosenza. Per garantire la mobilità dei viaggiatori, sono previste due corse ferroviarie aggiuntive tra Reggio Calabria e Rosarno e l’attivazione di un servizio bus dedicato tra Lamezia Terme Centrale e Rosarno, con fermate intermedie a Vibo Pizzo e all’Istituto Nautico di Pizzo.

La rimodulazione dell’offerta regionale interesserà inoltre i collegamenti Reggio Calabria-Lamezia Terme via Tropea, Villa San Giovanni-Melito Porto Salvo, Sibari-Cosenza e Cosenza-Paola/Sapri. I tempi di percorrenza dei servizi sostitutivi su bus potranno subire aumenti anche in funzione del traffico stradale; i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio ferroviario e non è consentito il trasporto delle biciclette. I canali di acquisto sono aggiornati con le nuove soluzioni di viaggio.