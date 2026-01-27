L’icona sarà esposta dal 4 febbraio e portata in processione il 12. Il Patriarca Pizzaballa presiederà il pontificale e incontrerà la città al Teatro Rendano

La città di Cosenza si prepara a celebrare la festa della Madonna del Pilerio con un calendario fitto di appuntamenti religiosi e culturali, arricchito quest’anno da un evento di grande rilievo storico: l’esposizione dell’icona originale, custodita nel Museo diocesano, all’interno della Cattedrale.

La ricorrenza rievoca il 1576, anno in cui la città fu liberata dalla peste e riconobbe nella Vergine del Pilerio la propria speciale protettrice. Proprio in occasione del 450° anniversario della miracolosa intercessione, l’icona bizantina – restaurata cinquant’anni fa su autorizzazione del vescovo Enea Selis – tornerà nel luogo dove, secondo la tradizione, era collocata: accanto al pilastro della Cattedrale.

Il programma e i dettagli dell’iniziativa saranno presentati in conferenza stampa il 2 febbraio alle 11.00 nel salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile. Il settenario, dedicato al tema «Quattrocentocinquant’anni di cura materna», sarà animato dalle foranie e accompagnato da momenti liturgici e catechetici.

Dal 4 febbraio l'icona sarà solennemente esposta accanto al pilastro storico; l’11 febbraio, alle 10.00, si terrà la Messa di Consolazione con la somministrazione del sacramento dell’Unzione, preceduta da catechesi e confessioni.

Il 12 febbraio rappresenta il cuore delle celebrazioni. Alle 11.00, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, presiederà il solenne pontificale e l’offerta del Cero votivo. Al termine benedirà l’icona della Vergine di Palestina, donata dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – sezione di Cosenza – destinata alla cappella dell’Assunta, luogo di incontro dei Cavalieri impegnati nel sostegno ai cristiani di Terra Santa.

Sempre il 12 febbraio, alle 17.30, il Patriarca Pizzaballa incontrerà la città di Cosenza al Teatro Rendano per una testimonianza sulla situazione in Medio Oriente e in particolare a Gaza. I biglietti gratuiti saranno prenotabili online dal 2 febbraio.

Nel corso dell’anno seguiranno ulteriori iniziative nelle chiese della diocesi. Intanto, uno speciale del settimanale «Parola di Vita» – con approfondimenti storici, culturali e spirituali dedicati alla Madonna del Pilerio e alla tradizione cosentina – sarà disponibile a partire da domani.