Sul palco della sala polifunzionale la medicina diventerà spettacolo grazie alla presenza di Davide Terranova. L’evento, a ingresso libero, è stato organizzato da “Gli amici di Enzo” e si terrà il prossimo 20 dicembre, alle 20.30

Sarà una serata all’insegna dell’emozione, della divulgazione scientifica e del ricordo quella in programma il 20 dicembre alle ore 20.30, presso la Sala Polifunzionale del Comune di Scalea, dove andrà in scena “Lo spettacolo del cuore – La medicina diventa spettacolo”, presentato dal medico e divulgatore Davide Terranova.

L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dagli “Amici di Enzo” ed è dedicata alla memoria del dottor Enzo Saporiti, medico di base molto conosciuto e stimato a Scalea e nel territorio dell’alto Tirreno cosentino, scomparso un anno fa a seguito di un malore.

Una ferita profonda

Una figura, quella del dottor Saporiti, che ha lasciato un segno profondo nella comunità e la sua scomparsa rappresenta ancora una ferita profonda. Medico attento, sempre vicino ai suoi pazienti, era considerato non solo un professionista competente ma anche un punto di riferimento umano per intere generazioni di assistiti. Il suo ricordo è ancora vivo nella cittadina, che non lo ha mai dimenticato. Proprio per questo, familiari ed amici più cari hanno voluto organizzare questa iniziativa commemorativa, trasformando il dolore della perdita in un momento di condivisione, riflessione e sensibilizzazione.

Il contributo di Davide Terranova

Lo spettacolo di Davide Terranova propone un format originale che unisce scienza, teatro e narrazione, portando sul palco il tema del cuore non solo dal punto di vista clinico, ma anche simbolico ed emotivo. Un racconto coinvolgente che rende la medicina accessibile e comprensibile a tutti, capace di informare e allo stesso tempo di emozionare.

Le sinergie

L’evento gode del patrocinio del Comune di Scalea e di importanti realtà del territorio, tra cui la BCC Calabria Nord – Credito Cooperativo Italiano, SIPREC e l’iniziativa #cuoreriperto, con il supporto dell’associazione “A Scalia vecchia”.

“Lo spettacolo del cuore” non sarà soltanto un appuntamento culturale, ma anche un momento di memoria collettiva, un omaggio sentito a un medico che ha dedicato la sua vita alla cura degli altri e che continua, attraverso questa iniziativa, a essere presente nel cuore della sua comunità.