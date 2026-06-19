La fortuna fa tappa in Calabria con due vincite centrate tra il Reggino e il Cosentino. Nei concorsi di giovedì 18 giugno, Lotto e 10eLotto hanno premiato due giocatori rispettivamente a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, e ad Aprigliano, in provincia di Cosenza.

Complessivamente, le vincite registrate nella regione ammontano a 65mila euro, secondo quanto riportato da Agipronews.

Lotto, a Taurianova vinti 15mila euro

Nel concorso del Lotto di giovedì 18 giugno, a Taurianova è stata centrata una vincita da 15mila euro grazie a un ambo.

La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita di via Senatore Lo Schiavo, nel comune reggino. Una vincita che porta la Calabria tra le regioni premiate dall’ultimo concorso.

Sempre secondo i dati riportati da Agipronews, l’ultimo appuntamento del Lotto ha distribuito premi per 3,29 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio 2026 a oltre 599 milioni di euro.

10eLotto, ad Aprigliano colpo da 50mila euro

La vincita più alta in Calabria arriva però dal 10eLotto. Ad Aprigliano, in provincia di Cosenza, un fortunato giocatore ha centrato un premio da 50mila euro.

La giocata, da 4 euro, ha permesso di realizzare un “9” Oro presso un punto vendita di via Giovanbattista Calvelli. Un colpo importante per il piccolo centro del Cosentino, che entra così nella mappa delle vincite dell’ultimo concorso.

Premi per oltre 21 milioni nell’ultimo concorso

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,3 milioni di euro in tutta Italia. Da inizio anno, il totale delle vincite ha raggiunto quota 1,8 miliardi di euro.