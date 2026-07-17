Le giocate premiate sono state effettuate in piazza San Marco e sulla Statale 18. La vincita più alta supera i 21mila euro

La fortuna si ferma due volte a Cetraro e distribuisce complessivamente quasi 37mila euro. Nel concorso del Lotto di giovedì 16 luglio 2026 sono state registrate due vincite nel comune del Tirreno cosentino, ottenute attraverso giocate effettuate in altrettanti esercizi commerciali.

La vincita più consistente, superiore ai 21mila euro, è stata centrata in un punto vendita di piazza San Marco. La seconda, da oltre 15mila euro, è stata invece registrata in un esercizio situato lungo la Strada statale 18.

Oltre 21mila euro con una giocata da otto euro

Il primo premio è arrivato grazie a una giocata di appena otto euro sulla ruota di Roma. Lo scommettitore ha centrato un terno e due ambi con l’opzione “Oro”, ottenendo una somma complessiva superiore ai 21mila euro.

La combinazione vincente è stata convalidata nel punto vendita di piazza San Marco. Non sono state diffuse informazioni sull’identità della persona che ha effettuato la giocata.

La seconda vincita sulla ruota Nazionale

La doppietta è stata completata da un’altra giocata premiata, effettuata presso un esercizio commerciale della Strada statale 18.

In questo caso sono stati centrati una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota Nazionale. Il premio ottenuto supera i 15mila euro e porta il totale delle due vincite registrate a Cetraro a sfiorare quota 37mila euro.

Il Lotto distribuisce otto milioni di euro

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa otto milioni di euro sull’intero territorio nazionale.

Dall’inizio del 2026, secondo i dati riportati da Agipronews, il totale delle vincite assegnate ha raggiunto i 678,1 milioni di euro.