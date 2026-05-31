Piazza del Popolo torna al centro della strategia dell’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano. Uno dei luoghi più identitari del centro storico di Corigliano, un tempo agorà cittadina, si prepara a rafforzare la propria funzione pubblica e istituzionale con lo spostamento della Polizia provinciale nel Palazzo dell’Orologio.

La decisione rientra in una visione più ampia di recupero e valorizzazione degli spazi storici, con l’obiettivo di riportare funzioni, servizi e presenze istituzionali nel cuore della città antica.

Piazza del Popolo torna luogo istituzionale

L’Amministrazione comunale considera Piazza del Popolo un punto strategico per il rilancio del centro storico. In questa direzione si inseriscono i lavori in corso al secondo e terzo piano di Palazzo Bianchi, edificio già destinato da tempo a funzioni comunali.

Una volta completata la ristrutturazione, l’immobile continuerà a ospitare uffici dell’Ente, tra cui quelli del sindaco, della giunta, del segretario comunale e i servizi demografici.

Accanto a Palazzo Bianchi, l’attenzione dell’Amministrazione si è concentrata anche sul futuro del Palazzo dell’Orologio, già ristrutturato e ora destinato ad accogliere lo sportello della Polizia provinciale.

Il trasferimento della Polizia provinciale

Nelle scorse settimane il Comune ha chiesto al presidente della Provincia di Cosenza di chiudere quella che viene definita la parentesi del “distaccamento fantasma” nell’ospedale, proponendo lo spostamento dello sportello della Polizia provinciale a Palazzo dell’Orologio, con ospitalità gratuita.

Questa mattina è stato disposto il trasferimento, segnando un nuovo passaggio nel percorso di rafforzamento della presenza istituzionale in Piazza del Popolo.

Stasi: «Un altro obiettivo raggiunto»

A spiegare il senso della scelta è il sindaco Flavio Stasi, che collega il trasferimento della Polizia provinciale a una precisa idea di città.

«Non sono richieste a caso – afferma il Sindaco Flavio Stasi – l’anno scorso abbiamo dato questi spazi al Reparto Territoriale dei Carabinieri, ora la proposta alla Polizia Provinciale. È la visione di questa piazza, nel cuore del Centro Storico, che deve diventare luogo di forte presenza istituzionale. E proprio questa mattina è stato disposto lo spostamento della Polizia provinciale. Questo è un altro obiettivo raggiunto».

Per l’Amministrazione, quindi, non si tratta soltanto di assegnare una sede, ma di ricostruire centralità attorno a un luogo simbolico della città.