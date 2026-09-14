Cieli sereni e temperature più gradevoli sull’intera regione, qualche nuvola in serata ma senza precipitazioni
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La giornata di oggi inizierà con una mattinata stabile su tutto il territorio e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel primo pomeriggio avremo nubi in formazione nelle aree montuose con possibili piogge su Serre e Aspromonte, mentre durante la serata i cieli si manterranno prettamente nuvolosi o coperti ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature sono previste stazionarie ovunque e venti variabili