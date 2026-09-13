Il ritorno della Serie D a Praia a Mare dopo quasi mezzo secolo si chiude con un pareggio per 1-1 nel derby calabrese contro il Sambiase. Dopo la travolgente cinquina calata all'esordio sul campo dell'Enna, la neopromossa Praiatortora colleziona il suo primo punto casalingo grazie alla rete iniziale del difensore argentino Diego Strumia, prima del pari ospite firmato da Brandalisse a dodici minuti dalla conclusione.

È proprio lo stesso Strumia, protagonista assoluto del match di giornata, a far sentire la propria voce nel post-partita, dividendosi tra la soddisfazione personale e l'ambizione del gruppo biancazzurro: «Personalmente sono contento per il mio primo gol in Serie D, non era però il risultato che volevamo come squadra, dal momento che lotteremo sempre per i tre punti. Comunque sia è un punto importante messo in cascina».

Le parole di Strumia

Le sue parole rispecchiano la mentalità di una squadra che, pur da neopromossa, non affronta la categoria con spirito rinunciatario ma punta sempre al massimo. Il calendario, intanto, non concede soste: mercoledì si torna subito in campo per il turno infrasettimanale nella difficile trasferta contro l'Athletic Palermo.

A tal proposito, il difensore argentino dimostra di avere già la testa proiettata alla prossima battaglia: «Giocheremo in casa dell'Athletic Palermo e sarà senz'altro una partita tosta, ma noi siamo preparati e giocheremo per i tre punti». Determinazione, carattere e fame di vittorie: le dichiarazioni di Strumia tracciano la strada di un Praiatortora pronto a vendere cara la pelle su ogni campo.