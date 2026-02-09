Domenica 15 febbraio, a Rimini, si svolgeranno i Campionati della Cucina Italiana 2026, nell’ambito dei quali avrà luogo il concorso “Miglior allievo degli istituti alberghieri”. Alla competizione parteciperanno i vincitori delle selezioni regionali tenutesi nei mesi precedenti. Per la Calabria concorrerà l’unico concorrente regionale, di Aiello Calabro: il giovane e talentuoso Matteo Romano, recentemente insignito del titolo di miglior allievo dell’Istituto alberghiero Mancini-Tommasi di Cosenza.

Un riconoscimento di grande prestigio che assume un valore ancora più significativo se si considera che, dopo dieci anni, l’istituto alberghiero di Cosenza torna a esprimere un alunno insignito di questo prestigioso titolo grazie ad un talentuoso aiellese. Un riconoscimento di grande valore, che premia la sua preparazione, la sua bravura e la profonda passione per la cucina.

Oltre alle competenze professionali, Matteo Romano è apprezzato anche per le sue qualità umane: è un ragazzo empatico, altruista e sempre disponibile a offrire il proprio contributo, distinguendosi per l’impegno verso la comunità. Profondamente legato alle sue origini, delle quali va fiero, è stimato e benvoluto per la sua semplicità e per i solidi valori che lo contraddistinguono. La sua partecipazione ai Campionati della Cucina Italiana come rappresentante della Calabria costituisce motivo di orgoglio per l’intera comunità aiellese e testimonia come anche le piccole realtà sappiano esprimere giovani talenti preparati e determinati.

Un esempio concreto di come passione, impegno e volontà possano condurre a risultati importanti. A Matteo Romano va l’augurio più sincero per questa importante esperienza, con la certezza che questo traguardo rappresenti solo la prima di molte soddisfazioni future. L’intera comunità fa il tifo per lui, orgogliosa del suo percorso e dei risultati raggiunti. Con Matteo Romano non gareggia solo un allievo, ma un’intera comunità che crede nei sogni, nel sacrificio e nel valore dei propri giovani. Ai fornelli di Rimini porterà con sé la sua storia, le sue radici e l’orgoglio di chi sa che il talento, quando è sostenuto dal cuore, può diventare esempio e speranza. Qualunque sia il risultato, per Aiello e per la Calabria, Matteo ha già vinto.