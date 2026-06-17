Sono 6.253 gli studenti della provincia di Cosenza che da giovedì 18 giugno affronteranno l'esame di maturità, il numero più alto dell'intera Calabria. Un dato che significa una cosa molto semplice: oltre un maturando calabrese su tre sosterrà gli Esami di Stato nel territorio cosentino.

I numeri diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito fotografano una provincia che continua a rappresentare il principale bacino scolastico della regione. Dei 18.055 candidati complessivi calabresi, infatti, il 34,6% appartiene alle scuole del Cosentino.

La provincia bruzia precede nettamente Reggio Calabria, dove i candidati sono 5.641, mentre a Catanzaro saranno 3.091 gli studenti impegnati nell'esame. Più contenuti i numeri di Vibo Valentia, con 1.559 maturandi, e di Crotone, con 1.511.

Gli ammessi e i non ammessi in Calabria

In Calabria gli ammessi all'esame sono il 96,6% degli studenti, mentre i non ammessi si fermano al 3,4%, un dato sostanzialmente in linea con la media nazionale che registra il 96,8% di ammessi.

Complessivamente sono 549 le commissioni costituite nella regione, con 17.545 candidati interni e 510 candidati esterni.

L'appuntamento più atteso resta quello di domani, giovedì, mattina con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Venerdì sarà invece la volta della seconda prova, diversa a seconda del percorso scolastico frequentato. Al liceo classico gli studenti dovranno confrontarsi con il latino, mentre allo Scientifico tornerà la matematica, tradizionalmente considerata una delle prove più impegnative.

A livello nazionale i candidati sono 527.747, in aumento rispetto ai 524.415 dello scorso anno. Oltre la metà proviene dai licei, seguiti dagli istituti tecnici e professionali.

Il toto-tracce

Nelle ore che precedono l'esame, come ogni anno, impazza il toto-tracce. Tra gli argomenti ritenuti più probabili dagli studenti e dai principali portali specializzati figurano l'intelligenza artificiale, le trasformazioni della società digitale, i conflitti internazionali, ma anche grandi autori della letteratura italiana del Novecento come Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini e Gabriele D'Annunzio.

Il messaggio del ministro

Intanto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha voluto rivolgere un messaggio agli studenti chiamati a sostenere la prova. «Affrontate l'esame senza paura. Non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di ragazzi capaci di ragionare su ciò che hanno appreso e anche sui propri errori».

Per migliaia di studenti cosentini il conto alla rovescia è ormai terminato. Tra ansia, aspettative e ultime ripetizioni, la maturità 2026 è pronta a cominciare. Con un dato che conferma ancora una volta il peso della provincia di Cosenza nel panorama scolastico regionale: più di un terzo dei maturandi calabresi sarà seduto in un'aula del Cosentino.