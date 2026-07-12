L'amministrazione comunale guidata da Irma Bucarelli chiederà un tavolo tecnico alla Fondazione Carical per discutere la riapertura dell'impianto sportivo e il suo recupero per la comunità

Il Comune di Mendicino accelera sul futuro dello Sporting che un tempo dava lustro non solo a contrada Rosaria, ma a tutto il territorio. Dal primo agosto del 2025 è chiuso, adesso dal Municipio vorrebbero rilanciarlo. Il sindaco Irma Bucarelli ha annunciato l'invio di una richiesta formale al Consiglio di amministrazione della Fondazione Carical per l'attivazione di un tavolo tecnico urgente dedicato alla struttura sportiva. L'iniziativa arriva dopo una serie di interlocuzioni avute nel corso dell'ultimo anno con i vertici della Fondazione e punta ad avviare un confronto istituzionale sul destino dell'impianto, da tempo inutilizzato.

In un post social, il primo cittadino sottolinea come la chiusura dello Sporting rappresenti una perdita per il territorio, ricordando il ruolo che la struttura ha svolto negli anni per lo sport e l'aggregazione sociale. «Tenere quei cancelli chiusi significa privare la nostra comunità di un punto di riferimento fondamentale» afferma Bucarelli.

L'obiettivo dell'amministrazione è individuare una soluzione condivisa che consenta di restituire l'impianto alla cittadinanza, favorendo la ripresa delle attività sportive e ricreative. Per questo il Comune chiederà l'apertura di un tavolo tecnico con la Fondazione Carical, ritenuto il passaggio necessario per valutare le possibili prospettive di rilancio dello Sporting.

Mendicino, l’obiettivo è dare nuova vita allo Sporting

Lo Sporting di Mendicino affonda le proprie radici alla fine degli anni Sessanta, quando venne inaugurato alla presenza dell'allora ministro Giacomo Mancini. Alla cerimonia parteciparono anche due volti noti del cinema italiano, Nino Manfredi e Sandra Milo, a testimonianza dell'importanza attribuita al nuovo centro sportivo.

Progettato come un polo dedicato allo sport e al tempo libero, il complesso comprendeva una piscina, un campo da calcio e diversi campi da tennis. Tra questi spiccava il campo centrale con tribuna, che negli anni ospitò competizioni tennistiche di livello nazionale e professionistico.

Come detto, l'impianto è rimasto operativo fino al 1° agosto 2025, data della sua chiusura. Successivamente la Fondazione Carical, proprietaria della struttura, ha pubblicato un bando per l'affidamento in locazione dell'area. La procedura, però, non ha finora prodotto sviluppi né portato all'individuazione di un nuovo gestore.

Nel messaggio diffuso stasera, il sindaco Bucarelli evidenzia anche la disponibilità dell'ente a contribuire al percorso con proposte e competenze, ribadendo la volontà di collaborare con tutti i soggetti coinvolti. «Noi siamo pronti a fare la nostra parte», conclude Bucarelli, auspicando che il confronto possa portare alla riapertura dello Sporting e alla restituzione della struttura alla comunità di Mendicino.