Il 3 e 4 gennaio 2026 il centro storico diventa un palcoscenico tra arte, musica e identità

Il 3 e 4 gennaio 2026 Mendicino si prepara a vivere due giornate di festa, cultura e tradizione con gli Itinerari dei Presepi Artistici, un evento che trasforma il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, capace di raccontare l’anima del borgo e il suo legame profondo con le radici.

Vicoli antichi, piazze suggestive e panorami mozzafiato faranno da cornice a un percorso immersivo che unisce arte presepiale, musica e teatro, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza intensa e coinvolgente. Il cuore di Mendicino diventa così un luogo da attraversare lentamente, lasciandosi guidare dalla bellezza delle opere, dai suoni e dalle emozioni.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale e le associazioni locali Don Ciccio Salvino, Erbanetta e Aiutiamoci APS, che hanno unito competenze ed energie per costruire un itinerario capace di fondere esperienza visiva, storica e musicale. Un progetto condiviso che valorizza la tradizione artigianale dei presepi e rafforza il senso di comunità.

Ad accompagnare il percorso, un ricco programma musicale: dalle sonorità raffinate dell’arpa e del flauto traverso di Stefania Binetti e Maria La Carbonara, fino all’energia delle bande cittadine, l’Associazione Banda Musicale Città di Mendicino 1885 e la Banda Musicale “Raimondo Reda 1994”, che scandiranno il cammino con il loro talento. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà la performance teatrale dell’attrice Imma Guarasci, capace di coinvolgere il pubblico in un racconto emozionale.

Il Sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Gli Itinerari dei Presepi Artistici sono un'occasione imperdibile per riscoprire il nostro borgo sotto una luce nuova. Questo evento ci permette di celebrare la nostra tradizione e di valorizzare il legame profondo che unisce la nostra comunità. Sono orgogliosa del lavoro che tutte le Associazioni hanno svolto in sinergia con l'Amministrazione comunale, creando un'opportunità per condividere con tutti la bellezza del nostro paese e la calda accoglienza che ci contraddistingue».

Oltre allo spettacolo, l’evento rappresenta un momento di riflessione e scoperta, un invito a custodire e trasmettere alle future generazioni il patrimonio culturale del borgo, attraverso opere realizzate da artisti locali e installazioni che raccontano storie, fede e identità.

L’appuntamento con gli Itinerari dei Presepi Artistici è fissato per il 3 e 4 gennaio 2026, a partire dalle ore 17:00. Un viaggio emozionante nel cuore di Mendicino, dove arte, musica e tradizione si incontrano per celebrare una storia che continua a vivere.