Mendicino si fa comunità che dona, accoglie e condivide grazie all’iniziativa “Un giocattolo sospeso”, una campagna solidale che dal 17 novembre al 15 dicembre coinvolgerà cittadini, associazioni e istituzioni in un grande gesto di generosità collettiva.

Promossa dal Comune di Mendicino, dal Sindaco, dall’Assessore Albino Mosciaro e dal progetto SAI MSNA, insieme a numerose realtà associative del territorio, l’iniziativa mira a raccogliere giocattoli nuovi da destinare ai bambini e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità, affinché nessun bambino resti senza un sorriso a Natale. I cittadini potranno contribuire lasciando un giocattolo nei punti di raccolta distribuiti in città, indicati nella locandina ufficiale e facilmente riconoscibili.

«Questa iniziativa – spiegano il Sindaco e l’Assessore Mosciaro – rappresenta lo spirito più autentico della nostra comunità: la capacità di unirsi, tendere la mano e fare la differenza nella vita dei più piccoli, soprattutto in un periodo dell’anno così significativo».

Il Sindaco aggiunge: «Siamo orgogliosi di vedere come Mendicino risponda sempre con grande cuore. Ogni giocattolo donato è un messaggio di speranza, un modo per dire a questi bambini che la città è accanto a loro. Insieme possiamo rendere il Natale più luminoso per tutti». L’Amministrazione comunale invita tutti a partecipare e a diffondere il messaggio di solidarietà: “Un piccolo gesto per noi, un’emozione enorme per loro”.