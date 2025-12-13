Il primo gazebo che si vede è quello della ODV “Giancarlo De Maria” con le susumeddre, poi c’è la fila per decorazioni, pensierini, regali, piccoli capolavori dei materiali più disparati. I mercatini di Natale nel parcheggio della parrocchia di Sant’Aniello arrivano proprio al momento giusto e prendono i gusti di chiunque passi anche per sbaglio, attratto dalla gente che si muove fra un peluche e un lavoro all’uncinetto. Un buon modo per fare anche regali last minute e aiutare le realtà della parrocchia cosentina di via Panebianco.

Diverse le realtà sociali che espongono i loro prodotti, compresa quella dei “Ragazzi speciali di S. Aniello”: sono proprio loro ad aver realizzato degli alberi di Natale homemade ottimi per decorare casa. Ci sono gli elfi che vanno tanto di moda, ma ciò che colpisce di più sono i colori. Niente suppellettili bianco argento minimali, ma un’esplosione di verde e rosso che mette allegria.

Tante le associazioni che condividono lo spazio nel parcheggio: a partire dall’APS Quattrochiacchiere, creata proprio da donne facenti parte del Gruppo Famiglie della parrocchia e capofila dell’iniziativa. C’è la già citata Gianmarco De Maria, una delle realtà più note dell’intera città; c’è il Movimento Difesa Disabili di Gianmarco Cristiano, c’è la “3x21 – I sogni di Saveria”, recentemente impegnata in un evento al Liceo Guarascio di Rogliano, e c’è anche OPS – L’arte in corso. Tutte a esporre opere la cui vendita aiuterà l’associazione stessa.

Non solo associazioni, fra legno e uncinetto dei piccoli gioielli

Ma ci sono anche hobbisti, come le creazioni dei presepi peruviani delle sorelle povere di Santa Chiara e i gioielli tessili di Serendipity. Ci sono anche le opere all’uncinetto di Marcella De Napoli e, per chi ama il legno, “Le creazioni di Mark”. Si tratta di piccoli lavori che rubano l’occhio: fra una lampada del Cosenza Calcio, ideale per i tifosi, e un orsacchioto ricamato, sembra di entrare in un mondo dove tutto è bellissimo e urla “Regali di Natale” a pieni polmoni.

Don Salvatore Fuscaldo, parroco di Sant’Aniello, non ha dubbi sul successo dell’iniziativa: «Nonostante sia stata organizzata in poco tempo – spiega – è stata comunque un’ottima idea: alla fine si tratta di un pensiero in pieno clima natalizio. Si acquistano dei regali, dei pensierini, e si aiutano delle realtà del territorio che portano avanti attività significative sia in parrocchia sia in città e in provincia». Fra regali e buone azioni, dunque, i mercatini di Natale di Sant’Aniello si sono presi un bel palcoscenico. E per visitarli c’è tempo fino a domani sera alle 20. Di seguito, la gallery: