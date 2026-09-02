Mattinata stabile e prevalentemente soleggiata, seguita da un aumento dell’instabilità nelle ore pomeridiane. Sono queste le previsioni del Centro Meteo Italiano per la Calabria nella giornata di domani.

Durante la prima parte della giornata il tempo dovrebbe mantenersi asciutto su tutta la regione, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temporali nelle aree interne e ioniche

Nel pomeriggio è previsto un aumento dell’instabilità, con la possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. I fenomeni dovrebbero interessare soprattutto le zone interne e i settori ionici della Calabria.

Le previsioni indicano un miglioramento rapido a partire dalla serata, quando le precipitazioni dovrebbero esaurirsi lasciando spazio ad ampie schiarite su tutto il territorio regionale.

Il quadro sul resto del Sud

Condizioni simili sono attese anche in Basilicata, dove dopo una mattinata stabile potrebbero svilupparsi acquazzoni e temporali pomeridiani, seguiti da un miglioramento serale.

In Puglia i fenomeni saranno possibili principalmente nei settori interni. In Campania il tempo resterà prevalentemente asciutto, salvo isolati acquazzoni sui rilievi. Sole e stabilità sono invece previsti in Sicilia, mentre sulla Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite.

Nel complesso, sulle regioni meridionali e sulle isole la mattinata sarà caratterizzata da tempo asciutto. Nel pomeriggio gli acquazzoni e i temporali interesseranno soprattutto le zone interne della penisola e l’Appennino, con possibili sconfinamenti verso i versanti orientali.

Temporali anche sulle Alpi e sull’Appennino

Al Nord il tempo sarà inizialmente asciutto, con instabilità pomeridiana sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino. Dalla sera è previsto un miglioramento, salvo fenomeni residui sul Triveneto.

Sulle regioni centrali la mattinata trascorrerà con tempo stabile e prevalenza di sole. Nel pomeriggio potranno svilupparsi acquazzoni e temporali lungo l’Appennino, soprattutto sul versante adriatico.

Le temperature minime sono previste in lieve aumento al Nord e in Sardegna, stabili o in lieve diminuzione sul resto del Paese. Le massime diminuiranno leggermente nelle regioni centrali e in Sardegna, mentre aumenteranno al Nord, al Sud e in Sicilia.