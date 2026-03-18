Imbiancati Sila e Pollino a causa dell'arrivo di aria più fredda da Nord-est che ha apportato un generale calo delle temperature. Domani nuovo peggioramento

Il ciclone Jolina ha ufficialmente abbandonato la Calabria. Dopo aver causato danni, disagi e frane su gran parte della Regione, il ciclone ha dato spazio, come anticipato ieri dal Meteo Cosenza, all'arrivo di aria più fredda da Nord-est che ha apportato un generale calo delle temperature.

Tale calo termico ha riportato nuovamente la Calabria nel clima invernale: nella notte nevicate sparse hanno raggiunto le aree montuose della Sila, Pollino e Aspromonte con imbiancate che hanno interessato anche i principali villaggi fin verso Camigliatello Silano.

Per esempio, è stato un risveglio in bianco (e freddo) quello della comunità di Acri, residente nelle zone più alte del territorio. Attorno ai 1000 metri di quota, infatti, nella notte appena trascorsa, è caduta la neve. Questa mattina, una soffice coltre bianca ha avvolto le cime più alte della cittadina silana, in particolare in località La Mucone, regalando uno spettacolo invernale inatteso a pochi giorni dall’inizio della primavera.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad imperversare la Calabria ma dal pomeriggio è previsto un timido miglioramento a partire dall' alta Calabria per poi espandersi fin verso il resto della Regione. Tale miglioramento durerà però ben poco in quanto è già previsto un nuovo veloce peggioramento nella giornata di domani, giovedì 19 marzo, che interesserà gran parte della Calabria. Continuate a seguirci per nuove info sul Meteo Cosenza.