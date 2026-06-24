Mentre il nord Italia è alle prese con una forte ondata di caldo africano, la Calabria è interessata da infiltrazioni fresche e instabili in quota che causano instabilità pomeridiana. Già ieri infatti, come segnalato dal Meteo Cosenza, temporali di forte intensità hanno interessato le aree interne e montuose del Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino con fenomeni localmente intensi e accompagnati da grandine.

Durante la giornata di oggi avremo una mattinata stabile su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno sereni ovunque. Ecco però che nelle prime ore del pomeriggio si avrà la formazione di nubi temporalesche nelle aree montuose con forti temporali che interesseranno la Sila, il Pollino, le Serre e l’Aspromonte. Le precipitazioni risulteranno intense e accompagnati da grandine e sconfineranno fin verso le aree interne delle aree sopra citate e localmente sulle coste del Catanzarese e Reggino; possibile interessamento anche delle città di Cosenza, Catanzaro e Lamezia Terme.

In serata è atteso invece un generale miglioramento con ampie schiarite ovunque. Le temperature non subiranno particolari variazioni con il termometro che registrerà valori leggermente al di sopra delle medie stagionali ma senza particolari eccessi. Continuate a seguire il meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti.