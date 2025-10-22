L’inizio della settimana è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili su tutto il territorio grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Tale campo però è stato debellato già dalla notte da correnti atlantiche che da Nord sono scivolate verso Sud, apportando un generale peggioramento del tempo nell’area bruzia. Vediamo cosa dice il Meteo Cosenza per oggi.

Mercoledì con piogge sparse

Già dalla nottata dunque una prima perturbazione atlantica ha raggiunto la Calabria con i primi rovesci e temporali sulle aree tirreniche del Cosentino; ecco però che durante la giornata odierna piovaschi sparsi si estenderanno su gran parte del territorio con sconfinamenti fin verso le aree interne, mentre non sono previste precipitazioni lungo il versante Jonico. Dalla serata è previsto invece un deciso miglioramento con ampie schiarite su tutto il territorio e con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi.

Meteo Cosenza, tempesta di vento nella giornata di venerdì

La tregua però durerà ben poco. Il Meteo Cosenza indica che a cavallo tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì una nuova perturbazione atlantica raggiungerà nuovamente la Regione con nuovi episodi di maltempo in particolare lungo le aree tirreniche e zone interne del Cosentino ma con sconfinamenti che potranno raggiungere anche le aree Joniche.

L’attenzione però sarà dedicata soprattutto durante l’intera giornata di venerdì. La perturbazione infatti causerà un forte incremento dell’intensità del vento su tutto il territorio. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono attese raffiche di vento forti o molto forti da ovest lungo tutti i versanti tirrenici e con valori fino ai 70-80 km/h e moto ondoso marino in deciso aumento, ma l’attenzione principale sarà dedicata sui versanti Jonici e a ridosso dei monti: qui infatti si andrà a formare il fenomeno dei venti di caduta con possibili raffiche fino o oltre i 100 km/h.