La perturbazione atlantica ha raggiunto la regione: localmente anche raffiche di uragano. Nel capoluogo bruzio si sono toccati i 92,2 km/h. Miglioramento dal tardo pomeriggio
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Immagine generata con l'IA
Come da previsione da parte del Meteo Cosenza, la perturbazione atlantica ha raggiunto la Calabria. Raffiche di vento di tempesta o localmente di uragano stanno interessando l’intera regione apportando valori veramente elevati. Ecco alcune raffiche registrate nella notte dalle stazioni meteorologiche:
- Gimigliano (CZ): 130 km/h
- Sellia Superiore (CZ): 121.3 km/h
- Botte donato (CS): 106.2 km/h
- Altilia (CS): 95.4 km/h
- Cosenza: 92.2 km/h
- Corigliano (CS): 90.1 km/h
- Cassano allo jonio (CS): 85.3 km/h
- Chiaravalle (CZ): 81.7 km/h
- Mormanno (CS): 78.1 km/h
- Lamezia terme (CZ): 76 km/h
- Catanzaro Lido: 75.2 km/h
- Soverato (CZ): 73.4 km/h
Le raffiche continueranno ancora per tutta la giornata di oggi con un graduale calo a partire dal tardo pomeriggio. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti.