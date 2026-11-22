Incidente mortale la scorsa notte in via Bendicenti, a Cosenza. Nello scontro frontale tra due autovetture, ha perso la vita un uomo di 63 anni. Rimasto ferito, era stato trasportato in ospedale, dove è spirato poco dopo. Una donna di 48 anni, che viaggiava con lui, ha riportato traumi al bacino e ad una gamba.

Alla guida della seconda vettura, una giovane dottoressa che ha invece riportato un trauma cranico. In corso le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell'incidente.