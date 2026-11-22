L’aggressione è avvenuta a circa 100 metri di distanza di un locale della movida cittadina. La vittima è originaria della provincia di Catanzaro
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Accoltellamento nella notte in una zona periferica di Rende, dove un ragazzo di 17 anni, con diversi procedimenti penali a suo carico, è stato aggredito forse da più soggetti allo stato non identificati.
Il fatto di cronaca è avvenuto a 100 metri di distanza da un locale della movida rendese. La vittima è originaria della provincia di Catanzaro.
Dopo l’accoltellamento, il minore è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Non ha riportato ferite gravi. Indagano i carabinieri della Compagnia di Rende.